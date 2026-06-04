Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Khỏe đẹp

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select

Mai Nguyễn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/6, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select do không đạt chất lượng.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select

Ngày 2/6, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select do không đạt chất lượng.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select

Theo phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và hồ sơ liên quan, lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150ml lấy mẫu tại Siêu thị Coopmart Tân Châu và Siêu thị Coopmart Tây Ninh không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm này có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002013/25/CBMP-HCM; Số lô: S2510087; NSX: 21/10/2025; HSD: 21/10/2027.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (địa chỉ: 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (địa chỉ: 110-111 Trần Văn Mười, xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh) sản xuất.

Cục Quản lý Dược đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Mai Nguyễn

Từ khóa:

#Tp Hồ Chí Minh #Đình chỉ lưu hành #Thu hồi #Trung tâm Kiểm soát bệnh tật #Tiêu hủy #Sản phẩm #Cục quản lý dược #vệ sinh #phụ nữ #Chất lượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khi yoga trở thành thói quen sống khỏe với phụ nữ

Khi yoga trở thành thói quen sống khỏe với phụ nữ

(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là một phương pháp luyện tập, yoga đang dần trở thành nếp sống tích cực của nhiều phụ nữ hiện đại. Từ những động tác uốn dẻo, nhịp thở đều đặn, đến giây phút tĩnh tâm giữa đời sống tất bật, yoga len lỏi vào từng góc nhỏ cuộc sống, nuôi...
Những “điểm hẹn” ngày hè

Những “điểm hẹn” ngày hè

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hè là thời điểm mà nhiều đứa trẻ có cơ hội được “xả hơi”. Và năng lượng của những ngày hè khiến chúng ta thường xốn xang, rộn ràng hơn với những chuyến du lịch cùng gia đình, bè bạn, những dự định “reset” lại bản thân, hiện thực hóa những ý tưởng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh