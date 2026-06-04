Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select

Ngày 2/6, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select do không đạt chất lượng.

Theo phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và hồ sơ liên quan, lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150ml lấy mẫu tại Siêu thị Coopmart Tân Châu và Siêu thị Coopmart Tây Ninh không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm này có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002013/25/CBMP-HCM; Số lô: S2510087; NSX: 21/10/2025; HSD: 21/10/2027. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (địa chỉ: 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (địa chỉ: 110-111 Trần Văn Mười, xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh) sản xuất.

Cục Quản lý Dược đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Mai Nguyễn