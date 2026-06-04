Giám sát chất lượng khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế công lập giai đoạn 2023-2025

Ngày 4/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế công lập giai đoạn 2023-2025 tại các xã Vạn Xuân, Mậu Lâm và Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, Bệnh viện Đa khoa Như Thanh.

Đoàn giám sát khảo sát điều kiện khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Vạn Xuân, xã Vạn Xuân.

Đoàn giám sát do Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn Tưởng, làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh; hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế và thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND xã Vạn Xuân, giai đoạn 2023-2025, Trạm Y tế xã đã thực hiện hơn 7.200 lượt khám, chữa bệnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe ban đầu được duy trì hiệu quả.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu một số trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực còn hạn chế, tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế và vật tư y tế thiết yếu vẫn xảy ra ở một số thời điểm.

Đoàn giám sát khảo sát điều kiện khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Mậu Lâm, xã Mậu Lâm.

Lãnh đạo xã Mậu Lâm báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Tại xã Mậu Lâm, hệ thống y tế cơ sở gồm 2 trạm y tế với 11 cán bộ y tế. Trong giai đoạn 2023-2025, số lượt khám, chữa bệnh tại tuyến xã tăng đều qua các năm, từ 14.740 lượt năm 2023 lên hơn 16.100 lượt năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế duy trì trên 95%. Các chương trình y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân báo cáo tại buổi làm việc.

Làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân và Bệnh viện Đa khoa Như Thanh, đoàn giám sát ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của 2 bệnh viện với nhiều dịch vụ kỹ thuật mới được triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện bệnh án điện tử không giấy tờ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu một số trang thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống nội soi tiêu hóa; thiếu bác sĩ ở một số chuyên khoa như gây mê hồi sức, nội soi tiêu hóa, răng, hàm, mặt, mắt. Việc chậm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán cũng ảnh hưởng đến hoạt động tài chính và đầu tư của đơn vị.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Như Thanh báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Như Thanh còn thiếu nhân lực làm việc cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt ở các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, nhi khoa và dược lâm sàng; nhiều máy móc đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng. Bệnh viện còn thiếu các thiết bị quan trọng như máy CT, MRI, hệ thống gây mê hồi sức và nội soi đại tràng, ảnh hưởng đến khả năng triển khai kỹ thuật chuyên sâu...

Thành viên đoàn giám sát trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh.

Tại các buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh; việc thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện; công tác chuyển đổi số; tình hình nhân lực, thuốc, vật tư y tế; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương và đơn vị y tế.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn Tưởng, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại các buổi giám sát, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đoàn giám sát đề nghị các địa phương, đơn vị y tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế công lập.

Các kiến nghị của địa phương và cơ sở y tế sẽ được tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tô Hà