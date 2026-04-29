Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo giả danh cán bộ cấp phép hồ sơ

Sở Y tế Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ, môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép nhằm trục lợi từ người dân và doanh nghiệp.

Theo cơ quan này, các đối tượng thường đưa ra lời mời như “làm nhanh”, “làm hộ”, “đảm bảo đậu” để tạo lòng tin và yêu cầu chuyển tiền.

Sở Y tế khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không làm việc, không chuyển tiền cho các đối tượng môi giới, trung gian; đồng thời không tin vào các lời chào mời không chính thống trên mạng xã hội.

Hiện toàn bộ thủ tục cấp phép của Sở Y tế Thanh Hóa được thực hiện 100% trực tuyến, người dân không cần gặp trực tiếp cán bộ Sở. Kết quả được trả qua dịch vụ bưu chính.

Các khoản phí, nếu có, được nộp theo quy định thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh. Sở Y tế nhấn mạnh không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến hoạt động cấp phép ngoài quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục qua các kênh chính thống, chủ động tra cứu thông tin và không nghe theo môi giới.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời phản ánh về Sở Y tế để được hỗ trợ xử lý.

Nguồn: https://vtv.vn/so-y-te-thanh-hoa-canh-bao-gia-danh-can-bo-cap-phep-ho-so-100260427231304245.htm