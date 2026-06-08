Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Điều 3 của Nghị định quy định cụ thể định mức nhân lực trực trong lĩnh vực y tế.

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Cụ thể, Nghị định quy định nguyên tắc bố trí người lao động làm việc như sau:

Ngày làm việc gồm 3 ca, mỗi ca làm việc 8 giờ. Ngày làm việc gồm 2 ca: mỗi ca làm việc 12 giờ hoặc một ca làm việc 0 giờ theo giờ hành chính và một ca làm việc 16 giờ.

Quy định định mức nhân lực trong phiên trực y tế

Cơ sở y tế có giường bệnh thì định mức nhân lực tiêu chuẩn cho 1 phiên trực gồm: trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng và trực hậu cần, quản trị được quy định như sau:

Định mức nhân lực với cơ sở y tế có giường bệnh cao nhất 14 người/phiên trực/100 giường bệnh.

Cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa: 14 người/phiên trực/100 giường bệnh.

Cơ sở y tế hạng II, hạng III, các trung tâm pháp y tâm thần khu vực: 13 người/phiên trực/100 giường bệnh.

Cơ sở y tế hạng III có quy mô dưới 100 giường bệnh: 12 người/phiên trực.

Đối với khoa, khu vực đặc biệt nếu không thể bố trí làm ca theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ sở y tế căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí định mức nhân lực trực cao hơn nhưng không quá 1,5 lần so với quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và có thể bố trí 2 ca trực/1 ngày (mỗi ca 12 giờ) vào các ngày nghi hằng tuần, ngày lễ, ngày Tết.

Người đứng đầu cơ sở y tế căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và tình hình thực tế về công suất sử dụng giường bệnh để quyết định số nhân lực trong phiên trực ngoài định mức trên cho phù hợp, bảo đảm công tác chuyên môn, an toàn người bệnh.

Nghị định cũng quy định trạm y tế cấp xã bố trí tối thiểu 2 người/phiên trực (trong đó có tối thiểu 1 người hành nghề thuộc một trong các chức danh: bác sỹ, y sỹ); điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã bố trí tối thiểu 1 người/phiên trực (người hành nghề thuộc một trong các chức danh: bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y).

Người đứng đầu trạm y tế xã báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp xem xét, quyết định số người/phiên trực cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; cơ sở trợ giúp xã hội công lập, bố trí tối thiểu 1 người/phiên trực.

Các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y thuộc ngành y tế, bố trí nhân lực trực thường trú không quá 4 người/24 giờ/cơ sở (gồm: Giám định viên và người giúp việc cho Giám định viên tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định pháp y).

Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người, bố trí nhân lực trực không quá 5 người/phiên trực (trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người trong thời gian diễn ra ca hiển, ghép).

Bố trí 1 người/phiên trực thường trú ngoại viện (trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người).

Cơ sở cấp cứu ngoại viện, bố trí tối thiểu 3 người/phiên trực tại mỗi điểm trực cấp cứu; bố trí 3 người/phiên trực tại trung tâm điều phối cấp cứu.

Đối với các đơn vị y tế của Quân đội nhân dân, các tổ chức giám định tư pháp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện định mức nhân lực trong phiên trực theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Đối với các đơn vị y tế của Công an nhân dân, các tổ chức giám định tư pháp thuộc Bộ Công an thực hiện định mức nhân lực trong phiên trực theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Trường hợp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định huy động cơ sở y tế tham gia chống dịch thì cơ sở y tế được bổ sung nhân lực trong phiên trực 24/24 giờ để vừa đáp ứng công tác chống dịch, vừa đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.

Theo VOV