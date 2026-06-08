Cảnh giác chiêu lừa “tuyển người mẫu đồng hành World Cup 2026”

Các đối tượng tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội, giả mạo công ty truyền thông, trung tâm đào tạo nghệ thuật, nhãn hàng, đăng tải thông tin tuyển người mẫu, diễn viên để lừa đảo.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên và sức hút từ các sự kiện lớn như World Cup 2026, các đối tượng đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội, website hoặc các hội nhóm giả mạo công ty truyền thông, trung tâm đào tạo nghệ thuật, nhãn hàng nổi tiếng để đăng tải thông tin tuyển người mẫu, diễn viên, đại diện thương hiệu, cộng tác viên trực tuyến hoặc tham gia các chương trình quảng bá, sự kiện lớn.

Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm việc làm thêm, tham gia các hoạt động trải nghiệm hoặc phát triển kỹ năng của học sinh, sinh viên, các đối tượng đưa ra những lời mời hấp dẫn như: công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, được tham gia quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng, có cơ hội gặp gỡ người nổi tiếng hoặc nhận được các phần thưởng, học bổng có giá trị.

Nhiều trường hợp còn quảng cáo liên quan đến các chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 nhằm tạo sự tin tưởng cho người tham gia.

Sau khi tiếp cận và tạo dựng lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các nhóm kín trên Telegram, Zalo, Messenger.

Tiếp đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền dưới nhiều hình thức như: phí xác minh tài khoản, phí giữ chỗ, tiền đặt cọc, phí đồng phục hoặc thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng thường hoàn trả một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó tiếp tục yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn với lời hứa sẽ được hoàn tiền và nhận thưởng cao.

Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc phải nộp thêm tiền để mở khóa tài khoản, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ tham gia các chương trình tuyển dụng, tuyển chọn hoặc quảng bá do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có uy tín công bố trên các kênh thông tin chính thức.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí tham gia hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu của người lạ trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời, không truy cập các đường dẫn lạ hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại, máy tính.

Học sinh, sinh viên, cần trao đổi với gia đình trước khi tham gia các chương trình tuyển dụng, hoạt động trực tuyến hoặc lời mời hợp tác trên mạng xã hội.

Các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường quan tâm, hướng dẫn con em nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, chứng từ giao dịch liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao ý thức cảnh giác trước các lời mời gọi hấp dẫn trên không gian mạng; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Nguồn: https://vtv.vn/canh-giac-chieu-lua-tuyen-nguoi-mau-dong-hanh-world-cup-2026-100260607152432216.htm