Xử phạt hơn 80 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên và phụ huynh

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị ra quyết định xử phạt số tiền 81,5 triệu đồng đối với các đối tượng thanh, thiếu niên và phụ huynh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nhóm, thanh thiếu niên vi phạm TTATGT.

Khoảng 1 giờ ngày 6/6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Quảng Phú, tổ Cảnh sát giao thông số 14 của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm 10 người đi trên 4 xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Trong đó có 1 xe chở phía sau 2 người mang theo dao, kiếm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng các phương tiện để kiểm tra hành chính, tuy nhiên chỉ dừng được 2 phương tiện, 2 phương tiện còn lại đã bỏ chạy.

Khẩn trương tiến hành truy vết các phương tiện bỏ chạy, tổ công tác bắt giữ thêm một phương tiện và 3 thanh niên.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nhóm, thanh thiếu niên vi phạm TTATGT.

Tiếp tục xác minh mở rộng các đối tượng có liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Hạc Thành rà soát, phát hiện thêm một vụ gồm 8 thanh thiếu niên hư đi trên 3 xe mô tô không gắn biển số, điều khiển xe lạng lách, xảy ra vào rạng sáng 5/6 trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Cơ quan Công an đã triệu tập làm việc với 7 thanh thiếu niên, tạm giữ 3 phương tiện, 1 súng tự chế bắn đạn bi, 1 côn nhị khúc, 5 dao, kiếm.

Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị ra quyết định xử phạt 81,5 triệu đồng đối với các thanh, thiếu niên và phụ huynh.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị ra quyết định xử phạt số tiền 81,5 triệu đồng đối với các đối tượng thanh, thiếu niên và phụ huynh với các lỗi vi phạm: giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đưa phương tiện không có đăng kí xe tham gia giao thông, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường, điều khiển xe không gắn biển kiểm soát...

Văn Thiện (CTV)