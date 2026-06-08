Chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các xã, phường

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 5/6/2026 về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và Ban An toàn giao thông các xã, phường.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan đơn, vị có liên quan theo Phương án giải thể; Đồng thời chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông các xã, phường. Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông các xã, phường theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành. Việc sắp xếp, phối hợp xử lý về trật tự, an toàn giao thông ở các xã, phường thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định và Phương án giải thể, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu, tài liệu theo quy định và hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Phương án Giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và Ban An toàn giao thông các xã, phường xem tại đây.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)