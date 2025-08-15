Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba hơn 117 tỷ đồng, danh sách cập nhật công khai

Tính đến 8h sáng ngày 15/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt hơn 117 tỷ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025,” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Nhân dân cả nước có thể truy cập vào địa chỉ https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288 hoặc tải App “Thiện nguyện” trên App Store, CH Play để cập nhập số tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đặc biệt, sao kê danh sách ủng hộ cũng được công khai tại đây.

TTXVN