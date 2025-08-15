(Baothanhhoa.vn) - Tính đến 8h sáng ngày 15/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt hơn 117 tỷ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba hơn 117 tỷ đồng, danh sách cập nhật công khai

Tính đến 8h sáng ngày 15/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt hơn 117 tỷ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba hơn 117 tỷ đồng, danh sách cập nhật công khai

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025,” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Tính đến 8h sáng ngày 15/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt hơn 117 tỷ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Nhân dân cả nước có thể truy cập vào địa chỉ https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288 hoặc tải App “Thiện nguyện” trên App Store, CH Play để cập nhập số tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đặc biệt, sao kê danh sách ủng hộ cũng được công khai tại đây.

TTXVN


TTXVN

Từ khóa: Ủng hộ Cuba Nhân dân Ngân hàng thương mại Quân đội Mục tiêu Cổ phần Quan hệ ngoại giao Việt nam công khai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app