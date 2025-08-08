Số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp cao nhất từ sau COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp trong ít nhất 1 tuần đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2021, cho thấy những dấu hiệu rõ rệt hơn về sự suy yếu của thị trường lao động.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/8, số người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp thông qua hình thức “tiếp tục yêu cầu” đã tăng vọt lên 1,97 triệu vào cuối tháng 7, so với mức 1,85 triệu vào đầu tháng 1.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vẫn ở mức thấp, chỉ tăng 7.000 vào tuần trước.

Theo tờ The Washington Post, những con số này củng cố bức tranh ngày càng yếu kém của thị trường lao động Mỹ. Dù không có làn sóng sa thải lớn, nhiều người lao động vẫn không thể tìm được việc làm mới và phải đối mặt với thời gian thất nghiệp kéo dài hơn.

Một báo cáo việc làm khác được công bố vào tuần trước cho thấy các doanh nghiệp tuyển dụng với tốc độ gần như chậm nhất trong hơn một thập kỷ, nếu không tính thời kỳ đại dịch COVID-19.

Theo nhà kinh tế trưởng Daniel Zhao tại Glassdoor (trang web của Mỹ đánh giá môi trường làm việc của các công ty trên toàn cầu), không nên xem nhẹ tác động của việc tuyển dụng chậm lại. Chuyên gia này giải thích: “Điều đó đồng nghĩa với việc người thất nghiệp khó quay lại lực lượng lao động và họ có thể phải chấp nhận những công việc tệ hơn, hoặc người đang có việc không thể thăng tiến trong sự nghiệp.”

Các chuyên gia lao động cho rằng thị trường lao động đang chững lại do các yếu tố như chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cắt giảm chi tiêu liên bang và siết chặt chính sách nhập cư.

Các mức thuế mới đối với hàng chục quốc gia đã chính thức có hiệu lực vào rạng sáng 7/8 theo giờ Mỹ, làm tăng chi phí nhập khẩu – điều có thể đặt thêm gánh nặng lên người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, từ đó tiếp tục làm chậm quá trình tuyển dụng.

Theo ông Zhao, trong năm 2025, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với mức độ bất ổn rất lớn. Chính sự bất ổn này khiến các công ty khó cam kết thực hiện các kế hoạch có liên quan đến tuyển dụng.

Việc sa thải nhân viên liên bang cũng tăng tốc và sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Điều này có thể lan sang các ngành khác. Một phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 7 đã cho phép chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục các đợt cắt giảm việc làm.

Báo cáo ngày 7/8 bổ sung thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Một báo cáo việc làm công bố ngày 1/8 cho thấy thị trường lao động chậm hơn nhiều so với số liệu ghi nhận trước đây, với số lượng việc làm tăng trong tháng 7 thấp hơn kỳ vọng, và số liệu việc làm trong tháng 5 và 6 cũng được điều chỉnh giảm mạnh – ít hơn 258.000 việc làm so với báo cáo ban đầu.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 cũng nhích nhẹ lên 4,2%, tuy vẫn ở mức tương đối thấp.

Các nhà kinh tế cho rằng doanh nghiệp có thể đang cố giữ lại người lao động thay vì sa thải vì từng trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và thiếu hụt nhân lực sau đại dịch.

Tuy nhiên, nếu điều kiện kinh tế tiếp tục xấu đi, làn sóng sa thải quy mô lớn có thể sẽ xảy ra./.

