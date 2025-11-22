Số lượng học sinh tại các trung tâm GDNN-GDTX khu vực miền núi tăng đột biến

Có trường nhưng không có lớp, có thầy nhưng không có trò..., đó là thực trạng đáng buồn của nhiều trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) khu vực miền núi Thanh Hóa trước đây. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, tình trạng này gần như không còn, số lượng học sinh tại các trung tâm đã được cải thiện đáng kể, thậm chí tăng đột biến so với trước.

Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn được thành lập từ năm 2000. Suốt 7 năm, từ năm 2015 đến năm 2022, trung tâm không có học sinh nào nhập học.

Năm học 2022-2023, trung tâm bắt đầu thu hút được học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông, nhưng số lượng còn rất ít. Bước sang năm học 2024-2025 và 2025-2026, số lượng học sinh đầu vào của trung tâm đã tăng đáng kể. Mỗi năm có gần 50 học sinh đăng ký nhập học, nâng tổng số học sinh của trung tâm lên gần 100 em.

Lớp học tại Trung tâm GGNN-GDTX Quan Sơn.

Em Vy Từ Anh, học sinh của Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn chia sẻ: “Khi em học xong THCS, các thầy cô đến nhà vận động, bố mẹ cũng động viên nên em quyết định theo học tại trung tâm. Học xong em sẽ có bằng nghề và bằng tốt nghiệp THPT, muốn xin vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp cũng dễ dàng hơn”.

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi vì đã bước đầu thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Việc học sinh đăng ký theo học ngày một đông là nguồn động viên lớn với cán bộ, giáo viên của trung tâm”.

Tỉnh Thanh Hóa có 10 trung tâm GDNN-GDTX khu vực miền núi. Nhiều năm về trước, đa phần các trung tâm đều hoạt động cầm chừng do số lượng học viên quá ít, thậm chí có nơi không có học sinh. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, số lượng học sinh tại các trung tâm được cải thiện đáng kể.

Trước đây, mỗi năm Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa chỉ tuyển được trên dưới 10 học sinh. Năm học 2024-2025, trung tâm tuyển được 28 học sinh; và năm học 2025-2026, số lượng học sinh đăng ký nhập học tăng đột biến, lên 72 em.

Ông Lê Văn Thường, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm cho học sinh sau khi ra trường, qua đó, thu hút học sinh đăng ký theo học trong các năm tiếp theo”.

Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát - cơ sở giáo dục đứng chân trên địa bàn xa xôi và khó khăn nhất tỉnh Thanh Hóa - hiện cũng đã thoát khỏi tình trạng số lượng học sinh đăng ký nhập học quá ít. Năm học 2024-2025, trung tâm có 57 học sinh đăng ký nhập học; năm học 2025-2026, có 95 em nhập học, nâng tổng số học sinh lên trên 150 em.

Theo lý giải của lãnh đạo một số trung tâm, nguyên nhân khiến số lượng học sinh khu vực miền núi Thanh Hóa tăng đột biến là do cán bộ, giáo viên tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giúp học sinh và gia đình thấy rõ lợi ích của việc theo học tại các trung tâm; chất lượng giáo dục - đào tạo được cải thiện, cơ hội việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp được nâng cao... Và đặc biệt, một số Nghị định của Chính phủ như Nghị đinh số 81 ngày 27/8/2021, Nghị định số 66 ngày 12/3/2025 được ban hành với nhiều ưu đãi, hỗ trợ về kinh phí cho đối tượng học sinh cơ sở giáo dục thường xuyên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần động viên các em học sinh theo học tại các trung tâm.

Số lượng học sinh được nâng lên đã giúp các trung tâm GDNN-GDTX khu vực miền núi Thanh Hóa thoát khỏi tình trạng thiếu vắng học sinh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa bàn vùng cao, đồng thời cũng là nguồn động viên tinh thần quan trọng để cán bộ, giáo viên các trung tâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phục vụ sự nghiệp trồng người.

An Thư