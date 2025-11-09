Siêu bão Phượng hoàng đặc biệt nguy hiểm, Philippines cảnh báo đỏ

Ngày 9/11 Cơ quan khí tượng của Philippine cho biết, bão Phượng Hoàng (Fung - Wong) có thể gây mưa lớn tới 200mm tại các tỉnh phía đông Philippines, gây lụt lội và phá hủy trên diện rộng.

Bão nhiệt đới Phượng Hoàng mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: Reuter.

Theo cơ quan khí tượng của Philippines, bão nhiệt đới Phượng Hoàng đã tiếp tục mạnh lên và trở thành siêu bão, tàn phá Catanduanes và các khu vực lân cận của nước này bằng những cơn gió kèm theo mưa lớn, đe dọa tính mạng và tình trạng ngập lụt ven biển. Tính đến 5h sáng 9.11 theo giờ địa phương, mắt bão được xác định ở vị trí cách phía đông đông bắc thành phố Virac, Catanduanes 125km.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25km/h, kèm theo sức gió duy trì tối đa 185km/h, vùng gần tâm bão, giật tới 230km/h. Theo cơ quan khí tượng của Philippines, vùng có gió mạnh đến cấp bão mở rộng ra tới 800km tính từ tâm bão. Cảnh báo đỏ về mưa đã được ban hành ở hầu hết các tỉnh thuộc phía đông đảo Luzon.

Lượng mưa lên tới 200mm được dự báo ở các tỉnh phía đông Philippines, đặc biệt là vùng Bicol, cũng như một số khu vực tại Samar, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt diện rộng và sạt lở đất. Trong khi đó, khu vực phía bắc và trung Luzon có thể hứng lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong thời gian bão đi qua. Theo các chuyên gia, tốc độ di chuyển chậm và kích thước khổng lồ khiến Phượng Hoàng đặc biệt nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân chuẩn bị di dời, gia cố nhà cửa, và hạn chế ra ngoài, đặc biệt tại các tỉnh ven biển và khu vực dễ bị lũ quét, sạt lở. Cơ quan khí tượng của Philippines cảnh báo, mưa lớn, gió giật mạnh và sóng biển cao tới 6–8 m có thể xảy ra, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng.

Các cơ quan cứu hộ và an ninh Philippines kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp triển khai lực lượng cứu hộ. Ảnh: AFP.

Các cơ quan cứu hộ và an ninh Philippines đã kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp, triển khai các đội cứu hộ, dự trữ lương thực, nước uống và vật tư y tế. Hàng loạt chuyến bay nội địa và các hoạt động giao thông đường biển đã bị đình chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều chính quyền địa phương đã cho học sinh nghỉ học vào ngày 10/11, và hãng hàng không quốc gia Philippines hủy một số chuyến bay, trước khi bão được dự báo đổ bộ.

Các chuyên gia khí tượng dự báo siêu bão Phượng Hoàng sẽ di chuyển về phía Tây Bắc, tiến gần vùng Biển Đông, có thể ảnh hưởng tới miền nam Trung Quốc, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong những ngày tiếp theo. Chính quyền các nước lân cận được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến bão và chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp thời.

Bão Phượng hoàng là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Thu Uyên

Nguồn: Inquirer, Reuters, New Straits Times