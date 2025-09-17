Siết chặt quản lý học sinh sử dụng phương tiện giao thông trong năm học mới

Ngay từ đầu năm học mới 2025-2026, các lực lượng chức năng và nhà trường đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát học sinh điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đến trường.

Công an phường Đông Quang tuyên truyền kiến thức pháp luật an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Đông Sơn 2.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Hàm Rồng (phường Hạc Thành) có 616 học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, ngay từ đầu năm học nhà trường đã quán triệt cho học sinh, phụ huynh về các quy định phương tiện tham gia giao thông theo lứa tuổi đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc chấp hành của học sinh khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông đến trường. Theo ban giám hiệu nhà trường, hoạt động này không chỉ giúp nhà trường đánh giá ý thức chấp hành Luật Giao thông của học sinh, mà còn giúp giáo viên nắm bắt được các loại phương tiện mà học sinh dưới 16 tuổi được phép sử dụng. Từ đó có cơ sở phối hợp với phụ huynh thực hiện, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, các lực lượng tích cực phối hợp với các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về việc học sinh không vi phạm trật tự, an toàn giao thông và phụ huynh không được giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Trong tháng 8 năm 2025 lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra, kiểm soát và lập biên bản, xử lý 533 trường hợp học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và tạm giữ 30 xe mô tô. Trong đó có 27 trường hợp học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi; 277 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm...

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, ngay từ khi khai giảng năm học mới các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng triển khai các phương án điều tiết giao thông, không để ùn tắc, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Tại những nút giao thông trọng điểm, nhất là ở các khu vực cổng trường, lực lượng cảnh sát trật tự công an các xã, phường đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, chống ùn tắc giao thông trước cổng trường học...

Bắt đầu từ ngày 12/9/2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát các hành vi vi phạm như: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy tham gia giao thông; điều khiển xe chở quá số người quy định; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; phụ huynh đưa đón con/em dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây ùn tắc, mất an toàn trước cổng trường; giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông...

Thực tế cho thấy, việc học sinh điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và va chạm giao thông. Để khắc phục, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục, nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông và tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Chỉ khi mỗi học sinh tự giác, mỗi phụ huynh đồng hành với nhà trường trong quản lý thì tình trạng vi phạm mới được hạn chế, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trên hành trình đến lớp.

Bài và ảnh: Lê Hợi