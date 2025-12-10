SEA Games 33 ngày 10/12: “Kình ngư” Phạm Thị Vân và đồng đội giành HCĐ Bơi lội

Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có một buổi tối thành công khi VĐV Nguyễn Văn Dũng mang về tấm HCV đầu tiên ở môn Bi sắt, nâng tổng số HCV lên 4. Đặc biệt, “kình ngư” Phạm Thị Vân của Thanh Hóa cùng đồng đội đã giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ, chính thức khép lại ngày thi đấu đầu tiên với tổng cộng 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Thành tích của Phạm Thị Vân và các đồng đội ở đường đua 4x100m Tự do nữ.

[19:30] BƠI LỘI - 4x100m Tự do Nữ (CHUNG KẾT): Phạm Thị Vân và các đồng đội giành Huy chương đồng

Đội tuyển Bơi lội nữ (có sự góp mặt của VĐV Phạm Thị Vân của Thanh Hóa) giành Huy chương Đồng với thành tích 3 phút 47 giây 47. HCV thuộc về Philippines.

VĐV Nguyễn Văn Dũng mang về HCV cho môn Bi sắt.

[18:45] BI SẮT - Đơn Nam (CHUNG KẾT): Huy chương vàng thứ 4 của Thể thao Việt Nam.

VĐV Nguyễn Văn Dũng đã xuất sắc chiến thắng để đem về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Bi sắt Việt Nam!

[18:33] BƠI LỘI - 100m Tự do Nam (CHUNG KẾT): Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCĐ với thành tích 50 giây 02. Kình ngư Lương Jeremie Loic Nino xếp hạng 4.

Kết quả chung kết 200m hỗn hợp nam. (Ảnh: VOV).

[18:15] BƠI LỘI - 200m Bướm Nữ: Võ Thị Mỹ Tiên giành Huy chương bạc

Kình ngư Mỹ Tiên đã rất nỗ lực cán đích thứ hai với thành tích 2 phút 12 giây 10, xếp sau đại diện Thái Lan.

[18:05] BƠI LỘI - 200m Hỗn hợp Cá nhân Nam (CHUNG KẾT): Huy chương vàng thứ 3 của Thể thao Việt Nam

Trần Hưng Nguyên giành HCV đầu tiên cho Bơi Việt Nam. (Ảnh: SN).

Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 2 phút 02,11 giây. Đây là lần thứ tư liên tiếp kình ngư này giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam tại SEA Games. Trong khi Nguyễn Quang Thuấn giành HCĐ, HCB thuộc về đại diện Philippines.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương về đích đầu tiên.

[16:52] TAEKWONDO - Đồng đội Sáng tạo: Huy chương vàng thứ 2 của Thể thao Việt Nam

Taekwondo giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Nhóm 5 VĐV (Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, đánh bại chủ nhà Thái Lan với 8,060 điểm.

[16:48] CỜ MARUK - Đồng đội Cờ Chớp: Việt Nam đoạt Huy chương Đồng

Đội tuyển Cờ Maruk (Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh và Vũ Hoàng Gia Bảo) đã nhận HCĐ sau khi thua chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

[15:32] CANOEING - 500m Đôi Nữ: Huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam

Thành tích giúp Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương giành HCV.

Cặp VĐV Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành Huy chương Vàng lịch sử ở nội dung này!

[15:08] JU-JITSU - Đối kháng Nữ 52kg (CHUNG KẾT): Phụng Mùi Nhình giành HCB

Võ sĩ trẻ đã nhận thất bại trước đối thủ chủ nhà Thái Lan Singchalad Nuchanat trong trận chung kết.

[15:03] CANOEING - 500m Kayak đôi hỗn hợp (CHUNG KẾT) HCB ĐẦU TIÊN TỪ CANOEING

Cặp VĐV Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo xuất sắc mang về tấm Huy chương Bạc, sau khi xếp sau các VĐV Singapore

[14:45] JUJITSU - Đối kháng Nam 62kg: Đào Hồng Sơn giành Huy chương Đồng

(Ảnh: Thái Phong)

Võ sĩ từng là ĐKVĐ thế giới hạng 56kg đã thi đấu ở hạng cân nặng hơn sở trường, thắng đồng đội Lê Kiên 4-2 trong trận tranh HCĐ, sau khi thua nhà ĐKVĐ thế giới Mathuphan Naphat (Thái Lan) ở trận ra quân. Đây đã là tấm HCĐ thứ 5 của Jujitsu Việt Nam tại SEA Games năm nay.

[14:30] JU-JITSU - Fighting Nữ 52kg: Phụng Mùi Nhình (SN 2006) xuất sắc vào chung kết

Võ sĩ trẻ người dân tộc Dao này đã thắng áp đảo đối thủ Indonesia 14-8 ở bán kết, trở thành niềm hy vọng vàng lớn của Ju-jitsu Việt Nam trong ngày hôm nay.

[14:15] THỂ DỤC DỤNG CỤ (TDDC): TDDC vào chung kết cả 4 nội dung thế mạnh

*Nguyễn Văn Khánh Phong đứng đầu vòng loại Vòng treo (13.800 điểm).

*Đặng Ngọc Xuân Thiện đứng đầu vòng loại Ngựa vòng (14.133 điểm).

*Đinh Phương Thành đứng đầu hai nội dung Xà kép (13,760 điểm) và Xà đơn (12,8 điểm). Cả ba đều giành vé vào chung kết tranh huy chương ngày mai.

[13:45] BÓNG RỔ 3X3 - Nữ (Vòng bảng): Đương kim vô địch Việt Nam thua Thái Lan 16-17 trong trận ra quân

Cặp chị em Việt kiều gốc Mỹ Trương Thảo My (11) và Trương Thảo Vy (14) đều thi đấu, nhưng không đạt phong độ tốt nhất. Thảo Vy chưa khỏi hẳn chấn thương cổ chân trái. Cơ hội để Việt Nam bảo vệ HC vàng ở nội dung này là rất khó khăn.

Ảnh: Đức Đồng

[13:45] TAEKWONDO - Đôi nam nữ tiêu chuẩn

Việt Nam khiếu nại bất thành, giữ nguyên HCB. Tổ trọng tài quyết định giữ nguyên kết quả. Đội tuyển Taekwondo Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi kỹ thuật của đối thủ.

[12 giờ 33] TAEKWONDO - Đôi nam nữ tiêu chuẩn: Việt Nam khiếu nại kết quả HCB

Lãnh đạo đội tuyển đã chính thức nộp đơn khiếu nại kết quả chung kết HCB của Nguyễn Hà - Trọng Phúc. Phía Việt Nam cho rằng cặp Singapore đã mắc lỗi kỹ thuật nhưng không bị trừ điểm, dẫn đến khoảng cách điểm số gây tranh cãi.

[12 giờ 15] TAEKWONDO - Đôi nam nữ tiêu chuẩn (Chung kết): HCB đầu tiên của Thể thao Việt Nam

Cặp Nguyễn Thị Kim Hà – Nguyễn Trọng Phúc giành Huy chương Bạc sau khi đạt 8.380 điểm, kém đôi Singapore (8.500 điểm).

[11 giờ 30] TAEKWONDO - Đôi nam nữ tiêu chuẩn (Bán kết): Vào Chung kết!

Nguyễn Thị Kim Hà – Nguyễn Trọng Phúc vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan (8.700 điểm so với 8.660 điểm) để giành quyền tranh HCV.

Bộ đôi Nguyễn Hà - Trọng Phúc giành HCB. (Ảnh: Anh Khoa)

[10 giờ 43] JU-JITSU (Biểu diễn đôi nam) Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCĐ

Hai cặp đôi Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn và Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng đã xuất sắc mang về thêm hai tấm Huy chương Đồng.

Tổng cộng, TTVN đã có 3 HCĐ trong sáng nay. [10 giờ 18] XE ĐẠP ĐỊA HÌNH (Đổ đèo Nữ): VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

[09 giờ 45] BƠI LỘI - Các kình ngư Việt Nam liên tiếp giành vé vào chung kết tối nay (18h00)

*200m hỗn hợp nam: Trần Hưng Nguyên (2:07.82) và Nguyễn Quang Thuấn (2:08.21) cùng giành quyền đi tiếp.

*200m bướm nữ: Võ Thị Mỹ Tiên (2:16.24) xuất sắc vào chung kết.

*100m tự do nam: Cả hai kình ngư Jeremie Lương và Trần Văn Nguyễn Quốc đều góp mặt ở chung kết.

*50m ếch nữ: Nguyễn Thúy Hiền giành vé vào chung kết sau phần thi ấn tượng.

Ảnh: Thái Phong

[09 giờ 30] JU-JITSU giành tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam

Ở nội dung Duo Show nữ, hai VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích đã xuất sắc mang về Huy chương Đồng (HCĐ) cho Việt Nam với 47,5 điểm. Chúng ta xếp sau hai đội Thái Lan (Thái Lan 1: 50,5 điểm; Thái Lan 2: 48,5 điểm).

[07 giờ 00] Tâm điểm ngày 10/12: Kỳ vọng vào đường đua xanh

Hôm nay, đại hội sẽ trao tổng cộng 32 bộ huy chương ở 9 môn thi đấu. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV ngay trong ngày khai màn, với trọng tâm là môn Bơi lội và các môn võ thuật.

Phạm Thị Vân nằm trong đội hình tiếp sức 4x100m tự do nữ diễn ra chiều nay lúc 18 giờ 00.

Đội tuyển Bơi sẽ thi đấu vòng loại từ 9h00 và chung kết vào 18h00 cùng ngày. Tâm điểm chú ý dồn vào nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ, nơi nhiều khả năng có sự góp mặt của Phạm Thị Vân. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 của VĐV Thanh Hóa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Phạm Thị Vân đang hướng đến việc hiện thực hóa giấc mơ giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, đóng góp vào thành tích chung của Tổ quốc.

Ngoài ra, các trụ cột khác như Hưng Nguyên, Quang Thuấn (200m hỗn hợp nam), Mỹ Tiên (200m bướm nữ) cũng sẵn sàng bùng nổ.

Lịch thi đấu các môn trọng điểm khác Taekwondo (Từ 11h00): Các nội dung biểu diễn quyền (Poomsae) đồng đội nam/nữ và đôi nam nữ được đánh giá là "mỏ vàng" của TTVN trong ngày hôm nay. Canoeing (Chung kết 14h00): Cặp tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là niềm hy vọng vàng lớn nhất nếu vượt qua vòng loại buổi sáng. Bóng chuyền nữ (15h00): Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có trận ra quân gặp đối thủ Myanmar. Các môn khác: Jujitsu (9h00): Thi đấu Duo và Fighting, hy vọng vào Đào Hồng Sơn, Đặng Đình Tùng. Cờ Maruk: Đội nam (Bảo Khoa, Thiên Hải...) có khả năng tranh chấp HCV cờ chớp. Bi sắt, Boxing, Bóng rổ 3x3, TDDC: Đồng loạt thi đấu vòng loại trong ngày.

HS