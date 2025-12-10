SEA Games 33: Canoeing mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam

Chiều 10/12, cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã mang về tấm Huy chương Vàng mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam, khi xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung canoeing đôi nữ cự ly 500m.

Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam - bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương nhận thưởng nóng từ Trưởng đoàn. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Bộ đôi đã thi đấu đầy tốc độ và bản lĩnh, vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực, giúp Việt Nam giải “cơn khát vàng” trong ngày thi đấu đầu tiên và tạo sự hứng khởi cho toàn đội tại SEA Games 33.

Đây cũng là cặp đôi giành Huy chương Vàng Đông Nam Á và Huy chương Bạc Giải vô địch châu Á trong năm nay.

Ở vòng loại diễn ra buổi sáng, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương kết thúc với thành tích 2 phút 14 giây 565.

Trong lượt thi đấu buổi chiều, mặc dù xuất phát không thực sự tốt nhưng hai cô gái của Việt Nam đã có màn bứt tốc ngoạn mục, bỏ xa các đối thủ còn lại và kết thúc với thành tích 2 phút 06 giây 487.

Giành Huy chương Bạc ở nội dung này là hai vận động viên nước chủ nhà Thái Lan là Orasa và Aphinya với thành tích 2 phút 09 giây 783, trong khi vận động viên của Indonesia là Aprilin và Sella giành Huy chương Đồng với thành tích 2 phút 16 giây 410./.

Theo TTXVN