Sau hơn một năm di dời khẩn cấp, người dân bản Muỗng sắp có nơi an cư

Những vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt lở rình rập sau bão số 3 và 4 năm 2024 đã buộc hàng chục hộ dân bản Muỗng, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa phải di dời khẩn cấp, sống trong lán tạm. Sau hơn một năm luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lớn kéo dài, nay các hộ dân bản Muỗng đã có hy vọng sớm được dựng nhà mới, ổn định cuộc sống khi dự án tái định cư khẩn cấp trị giá 27,4 tỷ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khu tái định cư bản Muỗng, xã Trung Hạ đang được đầu tư xây dựng

Bản Muỗng, trước kia thuộc xã Trung Xuân (nay là xã Trung Hạ), nằm ở sườn đồi đất cao, dọc 2 bên là suối và sông Lò; là nơi sinh sống của gần 40 hộ gia đình đồng bào dân tộc Thái. Sau cơn bão số 3, số 4 vào tháng 9 năm 2024, nhiều khu vực trong bản đã xuất hiện các vết nứt lớn, một số vị trí bị sụt lún đất dọc theo vết nứt sâu từ 20-50cm, xuất hiện mạch nước ngầm chảy trong thân đồi ra phía sông Lò; gây ra nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao, đe doạ tính mạng và tài sản của người dân trong bản, nhất là diễn biến sạt lở, sụt lún đất vẫn có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, đặc biệt là khi có mưa lớn xảy ra.

Trước tình hình đó, tháng 10 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hoá đã công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng sụt lún đất, nứt khu dân cư bản Muỗng.

Bản Muỗng, xã Trung Hạ

Bế đứa cháu ngoại hơn một tuổi ngồi trong lán tạm, chị Vi Thị Tuệ, bản Muỗng, nhớ lại: Tháng 9 năm ngoái, sau cơn bão số 3, số 4, nhiều khu vực trong bản bị sụt lún, xuất hiện các vết nứt lớn, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất bất cứ lúc nào. Cùng với cả bản, gia đình chị phải di dời khẩn cấp xuống nơi này. Hơn một năm qua, cũng như một số hộ dân trong bản, gia đình chị chấp nhận ở tại lán tạm để chờ tái định cư. Khu vực nhà cũ giờ cũng chỉ để chăn nuôi, trồng trọt.

Lán tạm, nơi sinh sống của gia đình chị Vi Thị Tuệ, bản Muỗng, xã Trung Hạ.

Chị Vi Thị Tuệ, bản Muỗng, xã Trung Hạ. “Khi phải di dời xuống đây, đứa cháu ngoại mới được 1 tháng tuổi; giờ nó đã hơn 1 tuổi rồi. Gia đình có 9 khẩu, đang phải sống trong khu lán tạm, cũng khổ vì thiếu thốn nhiều. Đợt mưa vừa rồi (tháng 7 năm 2025 - PV), nước gần ngập vào lán, mẹ con, bà cháu lại phải chạy lên ở nhờ nhà bà con ở phía trên đồi cao hơn. Nhưng vì an toàn cho cả gia đình, nên phải cố gắng chịu khó thôi. Chúng tôi mong nhà nước làm xong sớm khu tái định cư để chuyển vào ở cho ổn định”.

Tháng 5/2025, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (cũ) đã phê duyệt thực hiện Dự án Sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Muỗng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Dự án được triển khai trên diện tích 2,86 ha, tổng mức đầu tư 27,4 tỷ đồng, để tái định cư cho 43 hộ dân gồm 179 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất.

Thi công xây dựng khu tái định cư bản Muỗng

Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Trung Hạ đã tiếp nhận dự án và khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng. Ngày 18/7/2025, UBND xã Trung Hà đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Ngày 1/8/2025, khu tái định cư cho người dân bản Muỗng đã được khởi công xây dựng. Theo kế hoạch, khu tái định cư bản Muỗng sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2025.

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ. “Xã Trung Hạ xác định việc đầu tư khu tái định cư cho bà con bản Muỗng là việc làm rất cấp bách. Do vậy, ngay sau khi thành lập xã mới (trên cơ sở sáp nhập các xã: Trung Hạ, Trung Xuân, Trung Tiến), UBND xã Trung Hạ đã xúc tiến ngay việc đầu tư xây dựng khu tái định cư này. Đây cũng là công trình được khởi công để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Trung Hạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành cơ bản việc xây dựng hạ tầng vào cuối tháng 12/2025 để đưa người dân bản Muỗng vào khu tái định cư trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”.

Hữu Đại