Sạt lở đe doạ, hàng chục hộ dân xã Linh Sơn phải sơ tán

Sau cơn bão số 5 vào cuối tháng 8 vừa qua, 16 hộ dân ở thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn vẫn chưa thể quay trở về nhà do tình trạng sạt lở tại đồi Phòng Không đang diễn ra rất nghiêm trọng.

Khu vực thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, nơi diễn ra tình trạng sạt lở.

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 với mưa lớn kéo dài, vào đêm ngày 22/8/2025, khu vực đồi Phòng Không thuộc địa bàn thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn xuất hiện vết nứt lớn kéo theo sạt trượt với chiều dài khoảng 280m, chiều rộng vết nứt khoảng 0,4m, chiều cao hơn 40m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá vùi lấp các ngôi nhà phía dưới chân đồi.

Phát hiện sự việc, ngay trong đêm 22/8, UBND xã Linh Sơn đã di dời khẩn cấp 16 hộ dân với 54 nhân khẩu, bố trí ở tạm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh (cũ) hoặc nhà người thân, họ hàng trong xã.

Hiện nay, diễn biến sạt lở tại khu vực đồi Phòng Không có xu hướng phát triển phức tạp, khó lường. Khảo sát gần đây của UBND xã Linh Sơn cho thấy, trên đỉnh đồi Phòng Không xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó có 2 vết nứt lớn với chiều rộng từ 0,5-1,2m phát triển theo chiều dọc đồi. Vị trí đỉnh sạt lớn nhất so với chân đồi là 56m, cung trượt đã hình thành và có dấu hiệu phát triển mở rộng nhanh do chịu ảnh hưởng của các đợt mưa liên tục và kéo dài. Về tình hình địa chất, đồi Phòng Không chủ yếu là đất pha sét, xen kẹp là đá mồ côi, đá hòn, đá tảng, tương đối rời rạc.

Đất đá sạt lở vào sát nhà dân.

Ngày 03/9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2965/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Linh Sơn triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất; tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra; tổ chức lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở; cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải di dời.

Ngay sau khi Quyết định được ban hành, UBND xã Linh Sơn đã khảo sát và đề xuất phương án, giải pháp xử lý tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn về lâu dài cho khu vực này. Theo đó, phương án xử lý là đào cắt cơ, hạ tải toàn bộ phần đất đá trong phạm vi cung trượt giả định, kết hợp thanh thải đá hòn, đá tảng, đá mồ côi có nguy cơ lăn rơi. Mái taluy đào có độ dốc từ 1:1,25 đến 1:1,5, chiều cao mái đào 6m bố trí một bậc thềm, chiều rộng bậc thềm 3m, gia cố bậc thềm và rãnh đỉnh bằng bê tông xi măng. Để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư, bố trí một khoảng hành lang an toàn, chiều rộng từ chân taluy tới khu nhà ở dân cư đảm bảo tối thiểu 5m; bố trí công trình phòng hộ ngăn đất đá lăn rơi bằng tường chắn bê tông xi măng, gia cố rãnh dọc bằng bê tông xi măng tăng cường khả năng tiêu thoát nước phía sau khu vực dân cư. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30,5 tỷ đồng.

Hiện nay, phương án xử lý đang được các sở ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa thẩm định, xem xét cho ý kiến.

Hữu Đại