Những lối đi bị chia cắt được nối lại bằng trách nhiệm và sự sẻ chia

Mưa lớn gây sạt lở, nước suối dâng cao tại nhiều xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt giao thông. Trong những tình huống cấp thiết, người dân đã dựng cầu tạm qua suối phục vụ một đám tang, lực lượng công an hỗ trợ người bệnh và sản phụ vượt điểm sạt lở để đến cơ sở y tế.

Hai giờ bắc cầu qua suối Tếch

Mưa lớn khiến nước suối Tếch dâng cao, chia cắt lối ra khu nghĩa trang. Bà Hà Thị Tớp, sinh năm 1963, trú thôn Thành Lâm, xã Pù Luông qua đời sáng 15/9 sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Sáng 16/9, khi gia đình chuẩn bị đưa bà đi an táng, nhưng việc qua suối không bảo đảm an toàn.

Người dân đưa linh cữu bà Hà Thị Tớp qua cây cầu tạm được dựng trên suối Tếch trong lúc nước dâng cao.

Trước tình hình đó, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Ban Quản lý thôn báo cáo chính quyền xã Pù Luông, xin làm cầu tạm qua suối. Sau khi được chấp thuận, khoảng 40 người dân cùng tham gia. Người chặt tre, luồng; người vận chuyển, chằng buộc, gia cố từng đoạn cầu. Sau khoảng 2 giờ, cây cầu tạm hoàn thành. Những người tham gia làm cầu đi qua kiểm tra độ chắc chắn trước khi đoàn đưa tang di chuyển.

Khoảng 11 giờ 30 phút, gia đình và người dân đã đưa bà Tớp qua suối về nơi an nghỉ.

Theo Ban Công tác Mặt trận thôn Thành Lâm, trong quá trình tổ chức đưa tang, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là “an toàn thì mới cho thực hiện”. Việc di chuyển được cân nhắc theo diễn biến mưa, nước suối và tình trạng cây cầu tạm. Cây cầu tre chỉ là giải pháp tình thế trong hoàn cảnh đặc biệt. Khi nước lũ đang chảy xiết, việc qua sông, suối vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cần tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, lực lượng chức năng.

Lãnh đạo xã Pù Luông kiểm tra khu vực sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Hai chuyến cấp cứu qua điểm sạt lở

Cũng trong ngày 16/9, tại Km10+100 Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nam Xuân, đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.

Khoảng 13 giờ 30 phút, anh Lò Văn Cường, sinh năm 1998, trú bản Yên, xã Hiền Kiệt lên cơn đau quặn thận, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, điểm sạt lở chắn đường khiến người bệnh không thể tiếp tục di chuyển; lực lượng Công an xã Hiền Kiệt từ phía bên kia cũng không thể tiếp cận.

Nhận được thông tin, Công an xã Nam Xuân triển khai lực lượng tiếp cận, hỗ trợ anh Cường vượt qua khu vực sạt lở. Từ phía bên kia điểm tắc, xe công vụ đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tiếp tục khám, điều trị.

Người dân và lực lượng tại chỗ hỗ trợ một sản phụ vượt qua khu vực sạt lở để đến cơ sở y tế.

Chưa đầy 2 giờ sau, khoảng 15 giờ 30 phút, chị Lộc Thị Thượng, sinh năm 1998, trú bản San, xã Hiền Kiệt có dấu hiệu chuyển dạ. Chị cùng người thân không thể vượt qua khu vực sạt lở để đến cơ sở y tế.

Công an xã Nam Xuân tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tiếp cận, hỗ trợ chị Thượng qua khu vực đất đá, sau đó dùng xe công vụ đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa để được chăm sóc y tế.

Mưa lớn những ngày qua tiếp tục gây ảnh hưởng tại Nam Xuân. Đến chiều 17/9, một số hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn đã được vận động, hỗ trợ di chuyển đến nhà người thân và trường học trên địa bàn để tránh trú. Địa phương đồng thời hỗ trợ gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ di chuyển tài sản của hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn do sạt lở.

Trên tuyến từ bản Nam Tiến đến bản Cốc Mới xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương. Tại bản Cốc Mới, đất đá tràn xuống mặt đường, ô tô chưa thể lưu thông. Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Ninh Văn Đông yêu cầu đưa máy xúc vào xử lý, khơi thông tuyến; Công an xã, lực lượng Quân sự và Ban Quản lý các bản duy trì trực 24/24 giờ, tiếp tục rà soát các khu vực, hộ dân có nguy cơ mất an toàn để chủ động di dời khi cần thiết.

Lãnh đạo xã Nam Xuân và lực lượng Công an xã kiểm tra khu vực bị chia cắt, hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Từ Pù Luông đến Nam Xuân, trong lúc giao thông chưa thể khắc phục ngay, sự chủ động và phối hợp của lực lượng tại chỗ đã giúp xử lý những tình huống cấp thiết. Giữa mưa lũ, những lối đi bị chia cắt được nối lại bằng trách nhiệm và sự sẻ chia.

Tăng Thúy