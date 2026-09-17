Căng mình ứng phó mưa lũ

Đến ngày 17/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trên địa bàn tỉnh chìm trong nước. Từ những tuyến đường bị đất đá vùi lấp đến các khu dân cư ven sông ngập sâu, công tác ứng phó được chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng chạy đua với lũ.

Các lực lượng gia cố chống tràn đê sông Cầu Chày đoạn qua xã Xuân Tín.

Trên đê sông Cầu Chày, một cuộc chạy đua giữa lằn ranh an toàn với dòng nước dữ diễn ra đến nghẹt thở. Trước đó, mưa lớn liên tục khiến nước sông dâng cao, các điểm xung yếu trên tuyến đê bao qua xã Xuân Tín đứng trước nguy cơ mất an toàn. Con đê như dải lụa mỏng manh trước bể nước khổng lồ bủa vây.

Đến sáng 17/9, khoảng 300 hộ dân tại thôn Xuân Tân đã bị ngập sâu. Một số khu dân cư nằm ngoài đê bị đe dọa khi dòng nước mấp mé đỉnh, nguy cơ nhất là 300 hộ dân khu dân cư Phong Mỹ nằm ngoài đê sông.

Trước tình hình trên, xã Xuân Tín đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ để hộ đê, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động ứng phó với tình huống nước tiếp tục dâng cao.

Bà Nguyễn Thị Thảo, ở thôn 3, xã Xuân Tín, cho biết: “Nếu mưa vẫn tiếp tục, nước dâng thêm khoảng 5cm nữa thì nguy cấp, gia đình không biết xoay xở thế nào. Các lực lượng của xã đã giúp gia đình tôi đưa tài sản giá trị, di chuyển đàn lợn hơn chục con lên khu vực cao để tránh nước”.

Trong 24 giờ qua, những máy bơm của Trạm bơm tiêu Quang Hoa vẫn liên tục vận hành hết công suất để tiêu thoát nước cho khu vực các xã Xuân Lập và Xuân Tín.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Kim Tân sơ tán đến nơi an toàn.

Trong khi đó, nước sông Yên dâng cao, lũ tràn vào nhà dân ở thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống. Đến trưa 17/9, Nông Cống có 1.524 hộ bị ngập, 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập và 401 hộ phải di dời tại chỗ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm tra các khu vực thấp trũng, sẵn sàng phương án di dân.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Vân Du di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại “rốn lũ” Kim Tân, đến sáng 17/9 vẫn còn hàng trăm hộ dân thuộc xã Thạch Định cũ bị cô lập bởi nước lũ. Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin dự báo mực nước sông Bưởi lên báo động III, UBND xã đã tuyên truyền, đồng thời phân công lực lượng tại chỗ của thôn hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản lên cao. Xã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, công an đến các gia đình hỗ trợ người dân di dời tài sản, hỗ trợ người già, trẻ em lên vị trí an toàn”.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Tại điểm sơ tán tập trung ở Trạm Y tế Thạch Định và phân hiệu Trường Tiểu học Thạch Định, hàng chục hộ dân với nhiều nhân khẩu neo đơn, người già và trẻ nhỏ được bố trí chỗ ăn, chốn ngủ an toàn và khô ráo. Giữa mênh mông nước lũ, những chiếc ca nô của chính quyền và lực lượng xung kích vẫn liên tục hướng đến từng khu dân cư, nhà dân bị cô lập.

Lực lượng Công an xã Điền Quang hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ mùa bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Dự báo từ tối 17/9 đến chiều 19/9/2026, các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa còn có khả năng đạt từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công điện số 01-CĐ/TU ngày 17/9/2026; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 công điện chỉ đạo công tác ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành 17 công điện, trong đó có 15 công điện phát lệnh báo động lũ trên các sông, cùng 6 công văn chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai.

Các lực lượng tập trung khắc phục sự cố vỡ bờ đất kênh T2 xã Tống Sơn.

Đến nay, 45 xã, phường đã sơ tán 1.016 hộ với 3.892 người; đồng thời bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán. Các địa phương bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, chủ động hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Tỉnh cũng thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiên tai tại nhiều địa bàn; các lực lượng quân sự, công an được huy động, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.

Theo báo cáo nhanh Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 17/9, mưa lũ đã gây ngập cục bộ tại 18 xã, phường, ảnh hưởng 2.679 hộ với 10.061 người; 8.419 hộ bị ngập. 4 nhà bị sập đổ, một số công trình, trường học bị hư hỏng. 9 điểm đường quốc lộ, 8 điểm đường tỉnh và 42 điểm đường giao thông nông thôn xảy ra sạt lở, một số vị trí đã được khẩn trương xử lý, thông tuyến. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng với khoảng 6.700ha diện tích cây trồng các loại bị ngập.

Nhóm Phóng viên