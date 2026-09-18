Sạt lở đất gây ách tắc giao thông và hư hỏng nhà dân tại xã Giao An

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, trên địa bàn xã Giao An xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất gây chia cắt giao thông và hư hỏng nhà, đe doạ an toàn một số hộ dân trên địa bàn xã.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Giao An bị sạt lở đất.

Trên tuyến đường tỉnh 530D đi cầu Bãi Gỗ, ngập 2 tràn chia cắt khoảng 8 hộ; Tuyến đường tỉnh 530D đoạn từ thôn Chiềng Viêng bị sạt lở đất đá xuống đường làm ách tắc giao thông. Xã đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý sạt lở đất, thông tuyến cho các phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, taluy dương đường tỉnh 530D phía sau UBND xã có nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở rất cao.

Sạt lở taluy dương tại chân đồi sau UBND xã Giao An.

Tại thôn Bắc Nặm, tuyến đường liên xã Linh Sơn - Giao An dọc bờ sông Âm bị sạt lở chiều dài khoảng 70m, gây mất an toàn cho 6 hộ dân, làm ách tắc giao thông. UBND xã đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý sạt lở đất, thông tuyến cho các phương tiện qua lại.

Sạt lở đất đe doạ an toàn của một số hộ dân.

Tại thôn Trô, thôn Khụ, thôn Nghịu, thôn Chiềng Pọong... đất đá sạt lở vào 11 nhà dân, gây hư hỏng nhà của 3 hộ. Xã đã sơ tán 3 hộ dân bị hư hỏng nhà đến nơi an toàn.

UBND xã đã huy động các lực lượng và phương tiện để xử lý khơi thông các cống, ngầm tràn để tiêu thoát nước. Tuy nhiên, do mưa to nên đến 16h chiều 18/9, giao thông ở một số vị trí đập tràn chưa lưu thông được.

Để đề phòng nguy cơ sạt lở đất, UBND xã đã thông báo và tiếp tục hỗ trợ một số hộ trong vùng nguy cơ di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.

Đình Hà