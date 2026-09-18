Hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 cập nhật tiến bộ trong lĩnh vực nhi khoa

Chiều 18/9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 cập nhật các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực nhi khoa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa nêu rõ: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia là nhiệm vụ then chốt; hợp tác và quan hệ quốc tế là nhiệm vụ không thể tách rời trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa luôn lấy đó làm mục tiêu để phát triển, qua đó nhiều kỹ thuật cao, phương pháp điều trị tiên tiến được đưa vào ứng dụng; lợi ích từ sự hợp tác và quan hệ quốc tế mang lại là rất đáng kể, nhiều kỹ thuật đã được chuyển giao, nhiều bệnh nhân được thụ hưởng cả về chuyên môn và vật chất từ các tổ chức quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự hội nghị.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa phát biểu chào mừng hội nghị.

Với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu vào điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức hội nghị khoa học quốc tế nhằm đánh giá những thành tựu khoa học - kỹ thuật đã và đang được ứng dụng trong khám, chữa bệnh ở các bệnh viện trong và ngoài nước.

Thông qua hội nghị, các đại biểu có cơ hội trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong định hướng phát triển chuyên môn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX xác định phát triển y tế theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Vì vậy, hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 không chỉ là một diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là hoạt động rất thiết thực để cụ thể hóa định hướng phát triển của tỉnh; qua đó kết nối tri thức, tiếp nhận những thành tựu y học tiên tiến, mở rộng hợp tác và từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật tim, tim mạch can thiệp, phẫu thuật dị tật bẩm sinh, hồi sức, lọc máu, tạo hình và nhiều lĩnh vực khác.

Đặc biệt, Bệnh viện đã xác định một hướng đi phù hợp đó là: “Không chỉ đầu tư máy móc, trang thiết bị mà phải đầu tư cho con người”; “Không chỉ tiếp nhận kỹ thuật mà phải từng bước làm chủ kỹ thuật”; “Không chỉ hợp tác để học hỏi, mà phải hướng tới hình thành những mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất và cùng phát triển”.

Việc tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế và ký kết hợp tác với Tổ chức Les Lampion của Cộng hòa Pháp hôm nay là một bước đi cụ thể theo định hướng đúng đắn đó.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn sau hội nghị này, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cùng ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục coi nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế là một trong những động lực trực tiếp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; lựa chọn những kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với mô hình bệnh tật và nhu cầu thực tế để tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ.

Đồng thời, mở rộng hơn nữa mạng lưới hợp tác với các bệnh viện đầu ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức y tế quốc tế; đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, đội ngũ chuyên gia giỏi ngay tại Thanh Hóa.

Mọi nghiên cứu, mọi kỹ thuật mới, mọi chương trình hợp tác cuối cùng phải hướng tới một mục tiêu rất cụ thể: người bệnh được hưởng lợi nhiều hơn, trẻ em Thanh Hóa được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê hương mình.

Tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động hợp tác khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế; đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các bệnh viện ở Trung ương, các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế đối với ngành Y tế Thanh Hóa nói chung và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nói riêng.

Tại hội nghị, các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều báo cáo chuyên môn về can thiệp sớm dị tật bán đốt sống bẩm sinh; phẫu thuật tạo hình mũi ở bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng; nguyên tắc và phương pháp điều trị biến dạng mũi; viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em; thực trạng chấn thương, chỉnh hình, bỏng, di chứng bỏng và bại não ở trẻ em tại Việt Nam và Thanh Hóa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức, cá nhân.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Tổ chức Les Lampion (Cộng hòa Pháp) đã ký kết hợp tác.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.

Quốc Hương