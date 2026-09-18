Phân cấp quản lý công trình thủy lợi bảo đảm rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Chiều 18/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh và quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.524 công trình thủy lợi đầu mối, gồm 610 hồ chứa, 1.023 đập dâng và 891 trạm bơm; khoảng 351 tổ chức thủy lợi cơ sở, chủ yếu là các hợp tác xã dịch vụ thủy lợi.

Đối với những địa phương chưa thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Hiện còn hơn 20 xã đang triển khai thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở, chủ yếu ở khu vực miền núi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi cho UBND cấp xã chưa được cụ thể hóa bằng văn bản của tỉnh, dẫn đến khó khăn trong xác định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo vệ công trình và xử lý vi phạm, nhất là tại những địa bàn chưa thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở.

Đại diện Công ty TNHH MTV Sông Chu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi nhỏ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân định trách nhiệm giữa UBND cấp xã, các công ty khai thác công trình thủy lợi và tổ chức thủy lợi cơ sở; cơ chế bảo vệ, duy tu, sửa chữa công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, Thanh Hóa có hệ thống công trình thủy lợi lớn, đa dạng về quy mô, loại hình, phân bổ trên nhiều địa bàn, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật và thực tiễn từng địa bàn để hoàn thiện dự thảo Quyết định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Việc phân cấp phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp năng lực quản lý của từng cấp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc vận hành, duy tu, bảo vệ công trình và phục vụ sản xuất.

Đối với quy định về quy mô thủy lợi nội đồng cần sát thực tiễn, thống nhất, khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi