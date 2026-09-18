Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho liệt sĩ Đinh Văn Kiên

Sáng 18/9, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với liệt sĩ Đinh Văn Kiên, Hạ sĩ, nguyên Tiểu đội phó Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Đinh Văn Kiên, sinh năm 1950 tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là khối Hồng Liên, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Tháng 5/1966, khi mới 16 tuổi, đồng chí tình nguyện tham gia đội dân quân tự vệ phòng không của xã Nghi Liên, thực hiện nhiệm vụ trực chiến, bảo vệ sân bay Vinh. Trưa 7/6/1968, trong khi đang trực chiến bảo vệ sân bay Vinh, đồng chí cùng đồng đội phát hiện máy bay địch bay vào đánh phá. Theo lệnh của khẩu đội trưởng, trên cương vị xạ thủ số 1 của khẩu đội 12,7mm, đồng chí đã bình tĩnh chớp thời cơ, nổ súng bắn rơi 1 máy bay F4 của Mỹ.

Tháng 9/1968, đồng chí Đinh Văn Kiên xung phong vào bộ đội, được huấn luyện tại Trung đội 2, Đại đội 37, Đoàn 22, Quân khu 4, sau đó vào miền Nam chiến đấu. Tháng 3/1969, đồng chí được phân công giữ chức vụ Tiểu đội phó Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27. Đêm 1, rạng sáng 2/10/1969, đồng chí cùng tổ hỏa lực và đơn vị phối hợp tiến công địch tại Đồi Dù, Cam Lộ, Quảng Trị. Trong trận đánh, dù tương quan lực lượng giữa ta và địch hết sức chênh lệch, Đại đội 1 bị thương vong lớn, trận địa gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình thế vô cùng nguy cấp, mặc dù bị thương rất nặng, đồng chí vẫn không cho đồng đội đưa mình về phía sau mà kiên quyết ở lại trận địa, động viên anh em cùng tổ giữ chốt, chiến đấu với địch. Đồng chí đã sử dụng súng B40 bắn về phía quân địch đang co cụm và bắn cháy 2 xe tăng địch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, đồng chí dần kiệt sức và anh dũng hy sinh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12 trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT Nhân dân cho gia đình liệt sĩ Đinh Văn Kiên.

Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí Đinh Văn Kiên đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Danh hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Đặc biệt, ngày 28/8/2026, liệt sĩ Đinh Văn Kiên đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quang Linh, Chính ủy Sư đoàn 390 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Linh, Chính ủy Sư đoàn 390 nhấn mạnh: Trung đoàn 27 trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trung đoàn đã chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng quân xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, viết lên truyền thống “Đoàn kết, vượt mọi khó khăn, tiến công mãnh liệt, thọc sâu táo bạo, bám trụ kiên cường”.

Trong chặng đường vẻ vang ấy, có những người con ưu tú đã chiến đấu và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Liệt sĩ Đinh Văn Kiên là một trong những tấm gương tiêu biểu, có đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12 đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT Nhân dân cho gia đình liệt sĩ Đinh Văn Kiên.

Hoàng Lan