Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 18/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã họp báo, thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2026 và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 74 hội viên tập thể, gồm: 2 hội viên liên kết (là Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội Doanh nhân trẻ), 8 hiệp hội ngành hàng cấp tỉnh và 64 Hội Doanh nghiệp xã, phường; hình thành mạng lưới kết nối rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Lễ tôn vinh dự kiến tổ chức tối 12/10 tại Trung tâm Hội nghị 25B, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự; tối đa 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Cùng với lễ tôn vinh, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được tổ chức nhằm tăng cường kết nối, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

Đại diện các hội viên tập thể trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dự họp báo.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa và đại biểu dự họp báo.

Chuỗi hoạt động gồm chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” tại xã Yên Khương; Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng; Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng và Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân”.

Nhân dịp này, Hiệp hội dự kiến ra mắt Quỹ từ thiện “Tâm Phúc Doanh nhân”, nhằm kết nối nguồn lực doanh nghiệp, doanh nhân tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” tại xã Yên Khương diễn ra từ 15 giờ ngày 22/9/2026 tại Trường phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương. Với chủ đề: “Thắp sáng ước mơ - gọi trăng về bản” và thông điệp "Một vầng trăng - ngàn ước mơ, cùng với các tiết mục văn nghệ, ảo thuật được tổ chức công phu, chương trình sẽ trao hơn 1.000 suất quà và hơn 1.000 đèn ông sao cho các em thiếu nhi. Nhân dịp này, Hiệp hội cũng trao tặng hơn 2.000 suất quà trung thu cho trẻ em tại 2 xã đặc biệt khó khăn là Bát Mọt và Trường Lâm.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị Ban Tổ chức chú trọng quy trình thẩm định, xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bảo đảm việc tôn vinh thực chất, khách quan; thông tin kịp thời về tiến độ, thời gian tổ chức từng chương trình; đa dạng hóa các hoạt động bên lề, nhất là hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sự kết nối trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nhà báo Trần Văn Hoàng, Trưởng Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa phát biểu tại họp báo.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng cho biết, Hiệp hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác tổ chức; phối hợp với các đơn vị liên quan và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí, hướng tới tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hiệu quả, lan tỏa hình ảnh doanh nhân Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm và khát vọng phát triển.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn định hướng công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Phát biểu tại buổi họp báo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, trọng tâm là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, tập trung phản ánh những thành tựu, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp; lan tỏa văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân.

Minh Hằng