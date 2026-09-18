Tập trung ứng phó, khắc phục khẩn trương hậu quả mưa lũ

Ngày 17/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ cho công tác ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Kim Tân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: PV

Từ ngày 13/9/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 380-550 mm. Trên các triền sông đã xảy ra một đợt lũ với biên độ phổ biến từ mức báo động 2 đến trên báo động 3. Mưa lũ gây ngập nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư; sạt lở, ngập nhiều tuyến đường, hệ thống đê điều đang chịu áp lực lớn.

Dự báo từ nay đến chiều 19/9/2026, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa có khả năng đạt từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; riêng khu vực Tây Bắc từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Thực hiện Công điện số 01-CĐ/TU ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ

Các địa phương và sở, ngành, đơn vị liên quan phải triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là nơi bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông, suối; hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán và khu vực đang bị chia cắt, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Các địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại các địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản đang bị chia cắt và có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát, triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đánh bắt cá, không vớt gỗ, củi, tài sản trôi trên sông, suối, kênh, rạch khi nước đang dâng cao hoặc chảy xiết; không vào rừng thu hoạch măng, lâm sản và hạn chế đi lại khi đang có mưa lũ lớn, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn gây thiệt hại về người.

Các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp; huy động tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu, khơi thông dòng chảy trên các trục tiêu, kênh tiêu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước. Trong quá trình hoạt động của các trạm bơm tiêu phải bảo đảm an toàn cho công trình đê điều, không để xảy ra tràn, vỡ đê.

Việc vận hành hồ, đập thủy lợi, thủy điện phải khoa học, đúng quy định, bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du; đặc biệt phải thông tin, cảnh báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả lũ theo quy định.

Đối với UBND các xã, phường có đê, phải chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu đã lập; nhất là các cống dưới đê, các vị trí đã từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý ổn định lâu dài và các công trình đê điều đang thi công dở dang để bảo đảm an toàn.

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, đến từng thôn, bản để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, không có chỗ ở.

Khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa lũ; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập và người dân không có nơi khám, chữa bệnh.

Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại; khôi phục kịp thời việc cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau thiên tai; khôi phục sản xuất nông nghiệp để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Các địa phương, đơn vị rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền, khả năng và nguồn lực, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan trước ngày 26/9/2026 để tổng hợp, tham mưu giải quyết theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng của đơn vị, nhất là lực lượng đóng ở cơ sở, sẵn sàng triển khai nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần để kịp thời hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nhất là tổ chức sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế nhu yếu phẩm, xử lý các sự cố đê điều, giao thông, hồ đập khi nhận được đề nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý vệ sinh môi trường chăn nuôi sau thiên tai; kịp thời sửa chữa công trình thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố để chủ động ứng phó với bão lũ trong thời gian tới; giải quyết kịp thời kiến nghị của địa phương về hỗ trợ giống cây, con, vật tư, hóa chất phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Sở khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá, thống kê thiệt hại do mưa lũ; xây dựng báo cáo tổng hợp thiệt hại đợt thiên tai và tham mưu văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan theo quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 2/10/2026.

Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác khôi phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính; tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các khu kinh tế, khu đô thị, khu dân cư tập trung.

Sở Xây dựng sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện của ngành như xe tải, xe khách tham gia công tác hộ đê khi có lệnh điều động hoặc khi nhận được đề nghị của các địa phương, đơn vị.

Sở Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ, đập thủy điện; chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan huy động thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố hệ thống lưới điện, sớm cung cấp điện trở lại, bảo đảm điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

Các cơ quan chức năng theo dõi sát, kịp thời có phương án điều tiết, bảo đảm nguồn cung các hàng hóa thiết yếu tại các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, bảo đảm cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ; có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm điều kiện giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

Sở Y tế chỉ đạo khắc phục ngay các cơ sở y tế bị thiệt hại (nếu có), không để gián đoạn hoạt động cấp cứu, điều trị người bệnh; bảo đảm cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho Nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ theo quy định; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng do thiên tai (nếu có), khôi phục sóng viễn thông.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ cho các địa phương, đơn vị; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ các địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đưa tin kịp thời, chính xác về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)