Sáng nay, đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

Lễ khởi công sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng, kết nối 15 điểm cầu trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa chiều 14/10/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng nay, 9/11, 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang thi công.

Lễ khởi công chưa từng có

Lễ khởi công do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng, kết nối 15 điểm cầu trên cả nước.

Theo dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu Hà Tĩnh (cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng); Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự tại điểm cầu An Giang; Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự tại điểm cầu Điện Biên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự tại điểm cầu Lâm Đồng; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự tại điểm cầu Tuyên Quang; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu Lạng Sơn; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự tại điểm cầu Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự tại điểm cầu Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự tại điểm cầu Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu Sơn La; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão số 13, các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có thể không tổ chức được lễ khởi công trực tiếp, nhưng vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công tại chỗ ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026–2027. Trước đó, 28 trường đã được khởi công và đang gấp rút thi công.

Với số lượng 72 trường và sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 13 địa phương, đây là lễ khởi công trường học quy mô chưa từng có của ngành giáo dục.

Quyết tâm chính trị phát triển nhân lực vùng khó

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư cho 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.

Trên công trường xây dựng Trường Liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) - trường khởi công đầu tiên trong số 100 trường, hơn 400 công nhân chia ca làm việc xuyên ngày đêm để kịp tiến độ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 18/7, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 81-TB/TW thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp ở 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm hoàn thành 100 trường mới xây hoặc cải tạo trong năm 2025, coi đó là hình mẫu để nhân rộng và hoàn tất toàn bộ mục tiêu trong 2 - 3 năm tiếp theo.

Thông báo nêu rõ: “Việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.”

Bộ Chính trị yêu cầu các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hoá, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn.

Ngày 26/8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng mạng lưới trường bán trú, nội trú cho vùng biên giới, vùng khó khăn trước năm 2030.

Ngày 26/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo 81-TB/TW. Nghị quyết nêu rõ Thiết kế trường học theo hướng “mở”, linh hoạt, phù hợp văn hóa dân tộc, địa hình, điều kiện tự nhiên, khí hậu từng vùng, từng địa điểm; ưu tiên cây xanh và giữ cảnh quan tự nhiên, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ công năng, hiện đại, bền vững, tuyệt đối an toàn. Mô hình có thể linh hoạt là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, hoặc kết hợp cả cấp trung học phổ thông nếu phù hợp quy hoạch, đặc điểm địa hình và nhu cầu của từng địa phương.

Các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp. Tổng diện tích đất xây dựng mỗi trường khoảng từ 5 đến 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp/trường, tương ứng với khoảng 1.000 học sinh/trường, bảo đảm kết nối đầy đủ hạ tầng kỹ thuật điện, nước sạch, nước thải, giao thông, viễn thông... Những nơi điều kiện địa hình khó khăn có thể có quy mô dưới 5 ha và dưới 30 lớp.

Địa điểm xây dựng trường bảo đảm khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, lưu ý khả năng ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật có liên quan....

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để đảm bảo tiến độ khởi công xây dựng 100 trường học trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026 là một nhiệm vụ rất mới và rất lớn nhưng rất ý nghĩa. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương có biên giới phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, hành động quyết liệt, khẩn trương, quyết tâm thực hiện với tinh thần vừa làm vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hiệu quả, bền vững.

“Phải làm cho bằng được, với trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc,” Thủ tướng nhấn mạnh./.

Theo TTXVN