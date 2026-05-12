Sẵn sàng, chủ động mọi tình huống phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng

Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn trên diện rộng, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và chủ rừng khu vực thị xã Nghi Sơn cũ (Chi cục Kiểm lâm xác định là vùng trọng điểm cháy rừng rất cao) đã tập trung cao độ, chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời cháy rừng, không để đám cháy lan rộng.

Đốt trước vật liệu cháy dưới tán rừng có điều khiển tại phường Đào Duy Từ.

Hiện nay 10 phường, xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ) có 3.443ha rừng tự nhiên và 12.824ha rừng trồng. Với diện tích rừng trồng cây thông có thảm thực bì dày, lượng nước trong lá ít, thân cây lại có tinh dầu kết hợp với thảm thực bì dày, khô dễ bắt lửa. Thực tế có một số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn trong những năm trước đây có nguyên nhân từ ý thức bất cẩn của ng­ười dân trong việc dùng lửa để xử lý thực bì trồng rừng, đốt ong lấy mật, hút thuốc lá trong rừng. Có đối tượng do mâu thuẫn cá nhân xuất phát từ lợi ích rừng và đất lâm nghiệp đã cố ý đốt rừng để phá hoại tài sản của nhau, đang tiềm ẩn mối lo cháy rừng lớn...

“Tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp gồm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng khu vực trọng điểm; tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng, tuần tra canh gác lửa rừng; quản lý chặt chẽ nguyên nhân gây cháy rừng, ngay từ đầu năm 2026, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn bám định hướng chỉ đạo của cấp trên, các văn bản chỉ đạo của các phường, xã trên địa bàn về bảo vệ và phát triển rừng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ và phát triển rừng đến đông đảo người dân. Rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng hơn 2.548ha ngoài thực địa vào bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng. Xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng, sơ đồ tác chiến chữa cháy rừng nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống cháy rừng. Bố trí lực lượng, phương tiện, hậu cần tại vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao để khi phát hiện, xử lý tình huống kịp thời theo phương án chữa cháy rừng “4 tại chỗ”. Kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng (BVR), không để xảy ra “điểm nóng” về cháy rừng, khai thác rừng trái phép. Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ cho lực lượng tham gia. Đối thoại với Nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; phối hợp giải quyết hiệu quả, triệt để các mâu thuẫn dẫn đến cố ý đốt hủy hoại rừng; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi cố ý hủy hoại tài nguyên rừng” - đồng chí Nguyễn Trần Phương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn, chia sẻ.

Mùa hè trên địa bàn có nhiều điểm vui chơi, nghỉ mát nằm sâu trong rừng, những ngày nắng nóng, có nhiều người dân vào rừng để tránh nắng, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên thường tụ tập thành nhóm vào rừng cắm trại, tham quan, tắm suối rồi tổ chức nấu ăn, sử dụng lửa bất cẩn có nguy cơ gây cháy rừng rất cao, nếu để xảy ra cháy rừng, có khả năng cháy lớn, công tác chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, hạt kiểm lâm đã phối hợp với các trường học đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng để sinh viên, học sinh hiểu được lợi ích to lớn của rừng đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt các quy định BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR)... Trong các tháng đầu năm 2026, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn đã trực tiếp phối hợp với các trường THPT và THCS trên địa bàn phát hơn 1.000 tờ rơi và tuyên truyền BVR, PCCCR cho học sinh; phối hợp với địa phương tuyên tuyền BVR cho thanh niên, sinh viên về quê dịp nghỉ lễ, tết...

Hạt kiểm lâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng phương tiện PCCCR. Hướng dẫn chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xây dựng, rà soát, bổ sung phương án PCCCR cụ thể, phù hợp thực tế. Cấp xã và các chủ rừng có 36 tổ, đội với 498 người tham gia PCCCR. Hơn 4 tháng đầu năm 2026, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn đã phối hợp với chủ rừng xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển được 60ha; phát dọn thực bì, làm giảm vật liệu cháy được hơn 960ha; xây dựng mới được 7,19km đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra PCCCR; tu sửa 13,85km đường băng cản lửa xây dựng từ các năm trước đây phục vụ tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, đường tác chiến chữa cháy rừng khi có tình huống cháy xảy ra. Qua kiểm tra đánh giá của Chi cục Kiểm lâm, sau khi đốt trước đã làm giảm từ 80 - 90% vật liệu cháy, từ đó giảm nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng.

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn chủ động phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức 10 chốt trực gác lửa rừng tại các xã, phường. Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm cũng phân công cán bộ trực PCCCR 24/24 giờ tại trụ sở làm việc; tổ chức tuần tra, quan sát lửa rừng lưu động. Phối hợp tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về BVR, PCCCR. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng khi cháy rừng xảy ra.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn và chủ rừng, tài nguyên rừng và môi trường sinh thái được bảo vệ theo hướng bền vững, góp phần giữ “lá phổi xanh” cho thị xã công nghiệp phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thu Hòa