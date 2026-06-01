Cháy tàu cá lúc rạng sáng, thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng

Rạng sáng ngày 1/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi một tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến Lạch Ghép (phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa), thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy là nơi đầm lấy, phương tiện chữa cháy khó tiếp cận.

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Ngọc Sơn, vào lúc 01h00 ngày 1/6/2026, tàu cá mang số đăng ký NA-90972-TS có chiều dài 14,85m, công suất 136 CV, hành nghề lưới kéo của ông Trần Văn Sáu, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và thuyền trưởng là anh Lê Công Tuấn trú tại tổ dân phố Nam Thành, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại bến Lạch Ghép. Được biết, tàu nhập bến Lạch Ghép từ 17h13 ngày 22/5/2026.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Ghép đã huy động lực lượng mang theo máy hỏa tốc tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực tàu neo đậu là đầm lầy, các thiết bị chữa cháy chuyên dụng không thể vận hành bình thường.

Lực lượng chức năng và ngư dân hỗ trợ dập lửa.

Trước tình thế cấp bách, lực lượng Biên phòng đã nhanh chóng phối hợp với UBND phường Ngọc Sơn và các cơ quan chức năng huy động 1 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, kêu gọi các tàu cá của ngư dân xung quanh tham gia ứng cứu. Hàng chục người đã dùng vòi nước, xô, thùng, chậu và các vật dụng sẵn có để tạt nước dập lửa.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực ứng phó, đến 04h00 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn phần cabin, đầu máy và hệ thống ngư lưới cụ.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ phần cabin, máy tàu và hệ thống ngư lưới cụ trên tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Lê Hòa