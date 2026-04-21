Sẵn sàng cho Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026

Chỉ còn một ngày trước khi khai hội, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đền thờ Lê Hoàn tại xã Xuân Lập, đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho mùa lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn và đúng nghi thức truyền thống.

Sân khấu chính phục vụ Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026 tại xã Xuân Lập đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho chương trình khai mạc diễn ra vào ngày mai.

Sẵn sàng cho ngày khai hội

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/4/2026 (tức từ ngày 06 đến 08/3 năm Bính Ngọ), nhân dịp kỷ niệm 1021 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế. Đây là sự kiện lớn nhằm tôn vinh công đức, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Thanh.

Những ngày qua, xã Xuân Lập đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, với tinh thần chủ động, kỹ lưỡng và không để phát sinh bị động vào thời điểm cận kề lễ hội. Khuôn viên di tích được chỉnh trang toàn diện, từ việc vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, đến bố trí lại không gian thờ tự, đảm bảo vừa trang nghiêm, vừa thông thoáng để phục vụ lượng lớn du khách dự kiến sẽ đổ về trong những ngày chính hội. Hệ thống cờ hội, băng rôn, pano tuyên truyền được treo dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích, tạo nên diện mạo khang trang, nổi bật, góp phần làm rõ không khí lễ hội ngay từ bên ngoài không gian trung tâm. Các hạng mục phục vụ trực tiếp cho hoạt động lễ hội như sân khấu trung tâm, khu vực hành lễ, khu tổ chức trò chơi dân gian, khu trưng bày sản phẩm địa phương... đến nay đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành, đảm bảo phần lễ được diễn ra trang trọng, chuẩn mực và giàu tính biểu tượng.

Mọi công tác chuẩn bị tại Đền thờ Lê Hoàn đã hoàn tất.

Ông Hoàng Vũ Thạo - Chủ tịch UBND xã Xuân Lập cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra. Địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từ tổ chức phần lễ, phần hội đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ du khách. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội năm nay không chỉ diễn ra an toàn, trang nghiêm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách đến với địa phương.”

Lãnh đạo địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nhằm đảm bảo tính trang nghiêm cho mùa lễ hội năm 2026.

Song song với công tác tổ chức, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được xây dựng chi tiết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí hợp lý, phương án phân luồng giao thông được chuẩn bị nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong những ngày cao điểm.

Du khách háo hức trước giờ khai hội

Mặc dù lễ hội chưa chính thức diễn ra, nhưng những ngày này, lượng người dân và du khách về tham quan, dâng hương tại khu di tích đã tăng lên rõ rệt, tạo nên không khí rộn ràng, náo nức ngay từ thời điểm trước khai hội. Ghi nhận tại Đền thờ Lê Hoàn , nhiều du khách tỏ ra hào hứng khi chứng kiến sự chuẩn bị bài bản, chu đáo của địa phương, đồng thời kỳ vọng vào một mùa lễ hội trọn vẹn.

Ông Hoàng Văn Đoàn, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến tham quan đền thờ Lê Hoàn và đúng vào dịp cận lễ hội. Điều tôi ấn tượng là không gian di tích rất sạch sẽ, cảnh quan được chăm chút kỹ, các khâu chuẩn bị nhìn chung khá bài bản. Dù chưa vào chính hội nhưng tôi đã cảm nhận rõ không khí trang trọng và sự hiếu khách của người dân địa phương.”

Bà Lê Thị Nhĩ, xã Quảng Yên cho biết, năm nào đến dịp lễ bà cũng thu xếp thời gian về dâng hương tại đền. Qua từng năm, công tác tổ chức ngày càng nề nếp, bài bản hơn, không gian khu di tích được giữ gìn sạch đẹp, trật tự đảm bảo. Bà bày tỏ mong muốn lễ hội năm nay tiếp tục giữ được sự trang nghiêm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham gia.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ trên nhiều phương diện, từ cơ sở vật chất đến phương án tổ chức và sự đồng thuận của người dân, xã Xuân Lập đang cho thấy sự chủ động, sẵn sàng bước vào mùa lễ hội năm 2026 với kỳ vọng về một sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, góp phần tiếp tục lan tỏa những giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc của vùng đất Thanh Hóa đến với đông đảo du khách gần xa.

Nam Phương (CTV)