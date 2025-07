Kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” phòng, chống bão lũ

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa đang đồng loạt kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, ven sông suối.

Địa bàn thường xuyên ngập úng tại thôn Lọng, xã Văn Phú.

Xã Đồng Lương là điểm hội tụ của nhiều con suối lớn, tính chất mưa lũ trên địa bàn lên rất nhanh, diễn biến khó lường, khó cảnh báo nên nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, dân cư sống rải rác hai bên sông Âm và dọc theo Quốc lộ 217.

Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, xã Đồng Lương đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Với tinh thần chủ động, các kịch bản ứng phó thiên tai đã được địa phương xây dựng cụ thể cho từng tình huống xảy ra như: lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, giông sét, mưa đá... với các biện pháp ứng phó, di dời dân chủ động, kịp thời.

Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức được mối nguy hiểm, chủ động di dời nhà cửa và chuồng trại gia súc khỏi vùng trũng.

Việc cảnh báo và phòng chống sạt lở đất cũng được chú trọng bằng cách huy động người dân di dời khỏi vị trí sườn đồi dốc, gần bờ sông, suối... Đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, giúp người dân chủ động phòng tránh.

Vị trí thường xuyên ngập úng ở xã Văn Phú.

Tại xã Văn Phú, những năm gần đây, tình hình lũ ống, lũ quét và sạt lở đất diễn ra trên địa bàn rất phức tạp. Với đặc thù các bản nằm dọc theo sông Âm, như Phá, Căm, Loọng, bản U, Cú Tá thường xuyên bị ngập úng, lũ quét, gây chia cắt đường giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trước thực trạng trên, xã Văn Phú cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, vận động người dân rời khỏi vùng nguy cơ cao...

Khu tái định cư cho bà con có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai xã Văn Phú đang được gấp rút hoàn thiện.

Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tại được lồng ghép với các chính sách an sinh, tái định cư. Đến nay, xã đã bố trí tái định cư 62 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS cũng đã được quy hoạch, di dời khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước khi năm học mới bắt đầu.

Ông Lương Văn Trung, bản Lọng, xã Văn Phú vui mừng, chia sẻ: “Mùa mưa bão năm nào cũng vậy, 6 thành viên trong gia đình tôi lại phải di dời đến nhà người thân ở nhờ vì ngập úng. Năm nay, gia đình được nhận hỗ trợ 80 triệu đồng từ Chỉ thị 22 của tỉnh, được xã bố trí đất tái định cư, dự kiến khoảng 20 ngày nữa cả gia đình sẽ chuyển lên nhà mới, không còn nỗi lo ngập úng”.

Trước yêu cầu cấp thiết của công tác phòng, chống thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các xã sau khi hoàn tất tổ chức bộ máy chính quyền cấp cơ sở, phải kiện toàn ngay lực lượng chỉ huy phòng chống thiên tai, không để xảy ra khoảng trống trong điều hành khi mưa lũ đến.

Đình Giang