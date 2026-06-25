Sách mới tiết lộ hậu trường Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump gây chú ý tại Mỹ

Một cuốn sách mới hé lộ những câu chuyện hậu trường về nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự quan tâm tại Washington, với nhiều thông tin liên quan đến quá trình hoạch định chính sách, hoạt động điều hành trong Nhà Trắng và đời sống cá nhân của ông.

Sách mới hé lộ những câu chuyện hậu trường về nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự quan tâm tại Washington. Ảnh: Getty Images

Theo truyền thông Hàn Quốc dẫn nội dung cuốn sách “Regime Change & Inside The Imperial Presidency of Donald Trump” (tạm dịch: Chuyển giao quyền lực và những điều bên trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump), do hai phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của báo The New York Times biên soạn sau quá trình phỏng vấn hơn 1.000 nhân vật trong vòng ba năm, Tổng thống Trump từng yêu cầu các trợ lý tự tìm kiếm trên Google để xác định mức thuế quan trước khi công bố chính sách thuế đối ứng.

Cuốn sách cho biết, khoảng một tuần trước khi công bố chính sách thuế quan, ông Trump bày tỏ nghi ngờ đối với các số liệu thống kê chính thức và yêu cầu các trợ lý “tìm những con số thực sự trên Google”.

Các tác giả nhận định quyết định được đưa ra trong thời gian ngắn, trong khi sau khi chính sách được công bố và thị trường tài chính biến động mạnh, trách nhiệm được cho là đã được chuyển sang các cố vấn thương mại.

Cuốn sách cũng đề cập quá trình ra quyết định trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh. Theo đó, trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Năng lượng được cho là không được tham gia thảo luận cho đến sát thời điểm quyết định được đưa ra.

Bên cạnh đó, sách mô tả những bất đồng nội bộ trong Nhà Trắng, trong đó có thông tin cho rằng tỷ phú Elon Musk, khi còn phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), từng xảy ra tranh cãi gay gắt với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Theo nội dung được tiết lộ, khi biết về vụ việc, Tổng thống Trump chỉ hỏi: "Cuối cùng thì ai thắng?"

Cuốn sách cũng cho rằng ông Trump thường xuyên đặt Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio vào thế cạnh tranh, qua đó tạo ra cuộc đua thể hiện lòng trung thành giữa các nhân vật được xem là có tiềm năng kế nhiệm.

Theo trang tin Axios, việc cuốn sách trích dẫn nhiều đoạn hội thoại được cho là trùng khớp với nội dung các cuộc họp nội bộ đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng tồn tại các bản ghi âm bị rò rỉ, khiến Nhà Trắng phải tiến hành xem xét vụ việc.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về những nội dung được nêu trong cuốn sách.

Bích Hồng