Romania và Bulgaria có thể quốc hữu hóa các nhà máy lọc dầu của Nga

Thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Romania và Bulgaria đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ đóng cửa các nhà máy lọc dầu quan trọng của mình khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các chủ sở hữu người Nga sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 21/11 tới đây. Bulgaria đang xem xét quốc hữu hóa nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil tại Burgas, trong khi Romania coi việc quốc hữu hóa nhà máy Petrotel là “giải pháp cuối cùng”.

Góc nhìn tổng thể nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil tại Volgograd, Nga. Ảnh: Reuters

Theo Politico, quyết định của Washington đưa Lukoil và Rosneft – hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga vào danh sách đen đã khiến các quốc gia EU, nơi hai công ty này hoạt động mạnh, rơi vào tình thế khó khăn khi phải tìm cách ngăn gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Ngày 8/11, Quốc hội Bulgaria đã thông qua một dự luật cho phép chính phủ bổ nhiệm người điều hành đặc biệt tại nhà máy lọc dầu Burgas, với quyền kiểm soát hoạt động, phê duyệt việc bán, và thậm chí quốc hữu hóa cơ sở này nếu cần thiết. Đồng thời, Bulgaria cũng đang tìm cách xin miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt.

Tại Romania, nơi đặt nhà máy lọc dầu Petrotel của Lukoil, chính phủ chưa đưa ra quyết định chính thức nhưng đang xem xét khả năng xin gia hạn thời gian thực thi lệnh trừng phạt và chuẩn bị các biện pháp ứng phó riêng. Một quan chức cấp cao giấu tên cho biết Bucharest coi việc quốc hữu hóa là “biện pháp cuối cùng”.

Bộ trưởng Năng lượng Romania Bogdan-Gruia Ivan khẳng định Romania đã sẵn sàng cho mọi kịch bản về mặt vận hành, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch của chính phủ nhằm duy trì hoạt động kinh tế trong nước nhưng vẫn ngăn chặn dòng tài chính chảy về Nga.

Các biện pháp mới của Washington cũng tác động đến nhiều nước EU khác. Đức đã được gia hạn 6 tháng cho nhà máy lọc dầu Schwedt thuộc sở hữu của Rosneft – cơ sở đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ từ năm 2022.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tới Washington để vận động miễn trừ nhập khẩu dầu Nga qua đường ống, không chỉ cho Hungary mà cả Slovakia láng giềng.

Theo Reuters, Mỹ đã tạm miễn trừ lệnh trừng phạt đối với Hungary sau cuộc gặp “ấm áp” giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Orbán vào ngày 8/11.

Romania và Bulgaria có thể quốc hữu hóa các nhà máy lọc dầu của Nga

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Orbán gặp nhau tại Washington vào ngày 8/11. Ảnh: Politico

Các biện pháp trừng phạt này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng thất vọng về tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Ukraine, trong khi Liên minh châu Âu vẫn đang tăng tốc giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Moskva.

Nguồn: Politico, Reuters.

