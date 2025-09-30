Hotline: 0822.173.636   |

Rò rỉ khí độc ở Trung Quốc, ít nhất 5 người tử vong

Chính quyền tỉnh Hà Nam (Henan), Trung Quốc cho biết đã có 5 người tử vong và 3 người bị thương phải nhập viện sau khi khí độc phát thải bên trong nhà vệ sinh của một công ty hóa chất ở thành phố Hạc Bích (Hebi) thuộc tỉnh này.

Vụ rò rỉ hóa chất ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc năm 2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự cố xảy ra vào khoảng 7h (giờ địa phương, tức 6h theo giờ Việt Nam) ngày 29/9 tại Công ty Công nghiệp Hóa chất Hexin ở quận Sơn Thành (Shancheng), thành phố Hà Nam.

Một bể chứa axít sunfuric được cho là bị rò rỉ, khiến axít tràn vào hệ thống thoát nước mưa của nhà máy và sau đó tràn vào bể phốt, nơi axit phản ứng tạo ra khí hydro sunfua.

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý tình trạng khẩn cấp của quận Sơn Thành, 1 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng ổn định, trong khi 2 người bị thương nhẹ.

Các hoạt động của công ty trên đã bị đình chỉ và toàn bộ nhân viên của công ty đã được sơ tán khỏi hiện trường vụ phát thải khí độc. Hiện chính quyền địa phương đang điều tra toàn diện về sự cố kể trên./.

Theo TTXVN

