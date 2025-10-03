[REVIEW OCOP] Hải sản khô Dũng Liễu - Mang biển Nghi Sơn về nhà

[REVIEW OCOP] Nước mắm Lê Gia - Niềm tự hào của OCOP Thanh Hóa Review OCOP 19:18 23/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Từ những mẻ cá cơm tươi rói... Từ những hạt muối trắng ngần kết tinh qua bao ngày tháng... đã cho ra đời một giọt mắm mang hương vị tinh túy của quê hương Thanh Hóa. Nước mắm Lê Gia - sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia, niềm tự hào của người dân xứ Thanh.

[REVIEW OCOP]Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh - Hạt ngọc của trời Review OCOP 18:10 19/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Không ai rõ giống lúa nếp hạt cau xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ lâu, loại gạo này trở thành sản vật quý hiếm, được người dân nơi đây ví như “hạt ngọc của trời”, lưu giữ và duy trì qua nhiều thế hệ. Là món ăn đặc sản gắn liền đời sống bà...

Đa dạng hóa sản phẩm OCOP - hướng phát triển kinh tế bền vững của khu vực miền núi Kinh tế 10:04 19/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, những sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc của khu vực miền núi tỉnh Thanh, như: Gạo nếp Cay Nọi, măng khô Yên Nhân, muối mắc khẻn Mường Đeng... đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Từ những thành công...

[REVIEW OCOP] Mật ong Ông Tứ - Vàng lỏng từ thiên nhiên, ngọt ngào từ tâm huyết Review OCOP 11:02 16/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Với thành phần 100% mật ong nguyên chất, đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2024, Mật ong Ông Tứ không chỉ mang vị ngọt tinh khiết của thiên nhiên, mà còn chứa đựng cả tâm huyết, niềm tự hào và khát vọng vươn xa của nông sản Việt.