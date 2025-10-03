[REVIEW OCOP] Hải sản khô Dũng Liễu - Mang biển Nghi Sơn về nhà
Bước vào khu chế biến và trưng bày của cơ sở Dũng Liễu, quý vị sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian đậm hương vị biển cả của Nghi Sơn. Từ mực khô, cá cơm khô, moi khô cho đến nước mắm cốt cá cơm – tất cả đều được chọn lọc cẩn thận ngay từ nguồn nguyên liệu, sơ chế và đóng gói sạch sẽ theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn khắt khe giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng của biển cả.
Vân Anh - Thanh Tâm - Khánh Linh
