[REVIEW OCOP] Hải sản khô Dũng Liễu - Mang biển Nghi Sơn về nhà

Vân Anh - Thanh Tâm - Khánh Linh
(Baothanhhoa.vn) - Bước vào khu chế biến và trưng bày của cơ sở Dũng Liễu, quý vị sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian đậm hương vị biển cả của Nghi Sơn. Từ mực khô, cá cơm khô, moi khô cho đến nước mắm cốt cá cơm – tất cả đều được chọn lọc cẩn thận ngay từ nguồn nguyên liệu, sơ chế và đóng gói sạch sẽ theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn khắt khe giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng của biển cả.

Bước vào khu chế biến và trưng bày của cơ sở Dũng Liễu, quý vị sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian đậm hương vị biển cả của Nghi Sơn. Từ mực khô, cá cơm khô, moi khô cho đến nước mắm cốt cá cơm – tất cả đều được chọn lọc cẩn thận ngay từ nguồn nguyên liệu, sơ chế và đóng gói sạch sẽ theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn khắt khe giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng của biển cả.

(Baothanhhoa.vn) - Từ những mẻ cá cơm tươi rói... Từ những hạt muối trắng ngần kết tinh qua bao ngày tháng... đã cho ra đời một giọt mắm mang hương vị tinh túy của quê hương Thanh Hóa. Nước mắm Lê Gia - sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia, niềm tự hào của người dân xứ Thanh.
(Baothanhhoa.vn) - Không ai rõ giống lúa nếp hạt cau xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ lâu, loại gạo này trở thành sản vật quý hiếm, được người dân nơi đây ví như “hạt ngọc của trời”, lưu giữ và duy trì qua nhiều thế hệ. Là món ăn đặc sản gắn liền đời sống bà...
(Baothanhhoa.vn) - Không trải qua các công đoạn làm chín như hấp, luộc hay chiên rán, món ăn này là sự hòa quyện giữa thịt lợn tươi, bì lợn thái mảnh, thêm chút tỏi, ớt, lá đinh lăng, rồi được khéo léo gói vào giấy bóng, bên ngoài bọc nhiều lớp lá chuối. Nem chua cực...
