[REVIEW OCOP] - Rượu nếp hạ thổ Linh Phượng - tinh túy đất trời, gìn giữ qua từng giọt

Mắm tôm Lê Gia - Thơm ngon đặc biệt Review OCOP 13:14 02/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Mắm tôm Lê Gia – không chỉ là gia vị, mà còn là tinh hoa ẩm thực từ vùng biển xứ Thanh. Được làm từ 80% moi biển tươi và 20% muối tinh khiết, không chất bảo quản, không phẩm màu, không hương liệu, mắm tôm Lê Gia mang đến vị ngọt đậm, hậu thanh, thơm...

Yến hũ nguyên chất Xứ Thanh – Thực phẩm bổ dưỡng cho mọi nhà Review OCOP 09:00 28/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Được thành lập từ năm 2017 tại xã Vạn Lộc, huyện Hậu Lộc (cũ), Yến Sào Xứ Thanh đã trở thành một trong những thương hiệu yến uy tín hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Không chỉ nổi tiếng với tổ yến tinh chế, Yến sào xứ Thanh còn tiên phong ra mắt dòng...

Hà Long nỗ lực “gắn sao” sản phẩm OCOP Review OCOP 08:03 27/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế điều kiện thổ nhưỡng cùng chính sách hỗ trợ đồng bộ và việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xã Hà Long đang làm tốt việc xây dựng các sản phẩm OCOP, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Lựa chọn, phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh chủ lực Review OCOP 07:28 26/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 661 sản phẩm OCOP. Trong đó nhiều sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, khẳng định được vị thế trên thị trường. Song vẫn còn một số sản phẩm chưa phát huy được tiềm năng, thế...