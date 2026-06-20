Rà soát toàn diện, sớm khắc phục sự cố sạt lở bờ kè tại xã Hoằng Tiến

Sáng 20/6, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo và bàn giải pháp khắc phục sự cố sạt lở, sụt lún tuyến kè biển tại xã Hoằng Tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, UBND xã Hoằng Tiến, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công công trình.

Dự án đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (nay thuộc xã Hoằng Tiến) có chiều dài khoảng 2,1 km, khởi công tháng 2/2024, hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 25/6/2025. Thời gian bảo hành công trình là 15 tháng kể từ ngày bàn giao.

Sau khi đưa vào khai thác, khu vực tuyến kè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án chịu tác động trực tiếp của mưa bão, triều cường và sóng lớn trong năm 2025, đặc biệt là các cơn bão số 5, số 9 và số 10.

Đại diện UBND xã Hoằng Tiến báo cáo tại hội nghị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Qua kiểm tra hiện trường và tổng hợp báo cáo của các đơn vị liên quan cho thấy, hiện tượng hư hỏng chủ yếu tập trung tại khu vực kè biển và vỉa hè phía sau tường kè. Tại một số vị trí, bãi cát phía trước chân kè bị xói sâu, làm lộ hệ thống ống buy và kết cấu bảo vệ chân kè. Bên cạnh đó, một số vị trí có hiện tượng rỗng ngầm, rút cát phía dưới và phía sau lưng tường kè dẫn đến sụt lún cục bộ vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn khai thác công trình, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị biển và hoạt động du lịch ven biển.

Đại diện đơn vị thi công báo cáo tại hội nghị.

Nhà thầu đã triển khai các biện pháp bảo hành như hoàn trả mái kè, xử lý các điểm sụt lún cục bộ trên vỉa hè, lắp đặt biển cảnh báo và rào chắn khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi khắc phục, một số vị trí vẫn tiếp tục xuất hiện hiện tượng sụt lún, cho thấy đây không chỉ là hư hỏng bề mặt mà có liên quan đến quá trình xói ngầm, rút cát chân kè và biến động địa hình bãi biển phía trước công trình.

Tại hội nghị đại diện các sở ngành có liên quan của tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công công trình đã đề xuất các phương án khắc phục xử lý khẩn cấp nhằm chống xói lở lan rộng, ngăn chặn, hạn chế diễn biến sạt lở và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật sau tường kè.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu UBND xã Hoằng Tiến tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định; đồng thời chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND xã Hoằng Tiến phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị tư vấn, thi công rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, thi công và các thủ tục liên quan của dự án; xác định rõ nguyên nhân sự cố, đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng yêu cầu các ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết các việc liên quan thuộc lĩnh vực quản lý sớm báo cáo UBND tỉnh.

Lê Hợi