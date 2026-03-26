Bước tiến mới trong điều trị ung thư

Trong bối cảnh số ca mắc ung thư không ngừng gia tăng và xu hướng bệnh ngày càng trẻ hóa, nhu cầu tiếp cận các dịch vụ điều trị hiện đại, hiệu quả ngay tại địa phương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc đầu tư các hệ thống xạ trị tiên tiến tại tuyến tỉnh không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương mà còn mở ra cơ hội sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng nghìn bệnh nhân. Tại Thanh Hóa, hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Infinity ứng dụng công nghệ VMAT vừa được lắp đặt hoàn chỉnh và sẵn sàng đi vào hoạt động tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực điều trị ung thư của địa phương.

Hệ thống xạ trị gia tốc Elekta Infinity được đưa vào phục vụ công tác điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Theo các chuyên gia y tế, hệ thống Elekta Infinity là máy xạ trị gia tốc tuyến tính thế hệ mới, được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, trong đó nổi bật là kỹ thuật VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy - xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung). Đây là một trong những công nghệ tiên tiến đang được triển khai tại nhiều trung tâm ung bướu lớn trên thế giới cũng như tại một số cơ sở y tế hàng đầu trong nước. Với hệ thống này, việc điều trị ung thư bằng xạ trị sẽ đạt độ chính xác cao hơn, tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu tác dụng phụ. Điểm nổi bật của kỹ thuật VMAT nằm ở khả năng tối ưu hóa liều xạ trị với độ chính xác cao. Trong quá trình điều trị, đầu máy xạ trị sẽ quay liên tục quanh cơ thể người bệnh, đồng thời điều chỉnh cường độ tia xạ theo từng góc chiếu khác nhau. Nhờ đó, liều bức xạ được phân bố một cách linh hoạt, “điêu khắc” theo đúng hình dạng và kích thước của khối u. Điều này giúp tập trung tối đa năng lượng vào vùng tổn thương, tiêu diệt hiệu quả tế bào ung thư, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh.

Không chỉ vậy, VMAT còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian xạ trị mỗi ca. Nếu như trước đây, mỗi ca xạ trị có thể kéo dài nhiều phút, thậm chí hàng chục phút, thì với VMAT, thời gian này được rút ngắn đáng kể. Điều này không chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi, căng thẳng cho người bệnh mà còn tăng số lượng ca điều trị mỗi ngày, qua đó nâng cao hiệu suất khai thác thiết bị. Đây là một trong những ưu điểm nổi trội, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, trong phân khúc thiết bị xạ trị hiện đại này, hiện trên cả nước chỉ có số ít cơ sở y tế được trang bị, đây là một bước tiến rất đáng ghi nhận đối với người dân Thanh Hóa cũng như chuyên ngành ung thư của khu vực.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít bệnh nhân ung thư tại Thanh Hóa phải chuyển tuyến lên các bệnh viện lớn ở Hà Nội hoặc các thành phố khác để được xạ trị. Việc di chuyển xa không chỉ làm phát sinh chi phí đi lại, ăn ở mà còn gây áp lực lớn về tâm lý cho người bệnh và gia đình. Đặc biệt, với những bệnh nhân điều trị dài ngày, việc xa gia đình, thiếu sự hỗ trợ tinh thần đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị. Chính vì vậy, việc đưa hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính cùng kỹ thuật VMAT vào hoạt động tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác điều trị ung thư tại địa phương.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc đưa vào vận hành hệ thống xạ trị Elekta Infinity không chỉ giúp bệnh viện nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân ngay tại địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bệnh viện triển khai các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hơn trong tương lai, từng bước hội nhập với các trung tâm ung bướu lớn trong cả nước.

Theo thống kê, hơn 50% bệnh nhân ung thư có chỉ định xạ trị ở một hoặc nhiều giai đoạn của bệnh. Điều này cho thấy vai trò không thể thiếu của xạ trị trong chiến lược điều trị toàn diện. Do đó, việc đầu tư hệ thống xạ trị hiện đại như Elekta Infinity không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài. Song song với đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y khoa và kỹ thuật viên đã được cử đi đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành an toàn, hiệu quả và khai thác tối đa công năng.

Không dừng lại ở đó, việc đưa vào vận hành hệ thống xạ trị hiện đại còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các trung tâm ung bướu tại Hà Nội vốn luôn trong tình trạng quá tải. Khi người bệnh có thể điều trị ngay tại địa phương, hệ thống y tế sẽ được phân luồng hợp lý hơn, giúp nâng cao hiệu quả chung trong công tác khám, chữa bệnh. Về lâu dài, đây cũng là tiền đề để Thanh Hóa tiếp tục đầu tư, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu, hướng tới xây dựng một trung tâm điều trị ung thư hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thắp lên thêm niềm tin, hy vọng cho người bệnh trên hành trình chiến đấu với ung thư.

Bài và ảnh: Hà Thu