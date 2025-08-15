Ra mắt hai mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam

Ngày 15/8, Ford Việt Nam kỷ niệm 30 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời ra mắt mẫu Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E - mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ford cho ngành công nghiệp ôtô và kinh tế Việt Nam, đồng thời khẳng định, trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng phát triển, với gần 30 năm hoạt động, Ford Việt Nam là minh chứng sống động, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ. Ford Việt Nam đã đóng góp vào GDP của Việt Nam, tạo hàng nghìn việc làm và thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị các tập đoàn lớn như Ford tiếp tục tăng cường và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đem công nghệ, kỹ năng quản trị hiện đại vào Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ôtô cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Việt Nam hướng tới công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Thứ trưởng mong muốn Ford Việt Nam tiếp tục là cầu nối, ủng hộ sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cùng góp tiếng nói để hai bên giải quyết vấn đề thuế đối ứng, đáp ứng lợi ích và nhu cầu chính đáng của cả hai bên; thúc đẩy Hoa Kỳ xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, sâu rộng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc e. Knapper cho biết, Ford Việt Nam hiện là nhà sản xuất ôtô lớn duy nhất của Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam. Hành trình của Ford ở Việt Nam phản ánh sự chuyển mình phi thường của quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam -từ những ngày đầu thiết lập lại quan hệ năm 1995 đến mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày nay, bao trùm mọi phương diện hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, sự đầu tư liên tục của Ford vào Việt Nam càng nhấn mạnh việc Việt Nam tiếp tục là một đối tác quan trọng không chỉ của Ford mà còn của các công ty Hoa Kỳ trong tất cả các lĩnh vực.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam nhấn mạnh: “Cột mốc 30 năm là minh chứng cho hành trình bền bỉ của Ford tại Việt Nam và là bàn đạp để bước vào tương lai với những đổi mới mạnh mẽ hơn. Đam mê sẽ luôn là động lực cho chúng tôi từ phát triển sản phẩm, dịch vụ đột phá đến hoạt động vì cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.”

Từ năm 1995, Ford đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào Việt Nam, trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất và duy nhất của Mỹ trong ngành ôtô tại Việt Nam. Khoản đầu tư này góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp ôtô.

Năm 2022, Ford chi thêm 82 triệu USD để mở rộng nhà máy Hải Dương, nâng công suất gấp ba lần, đạt 40.000 xe/năm. Hiện nhà máy có hơn 1.200 lao động, 90% là người địa phương, trong khi hệ thống 56 đại lý và chi nhánh tạo gần 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành.

Hướng tới hành trình 30 năm tiếp theo, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu hai mẫu xe Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E huyền thoại, khẳng định cam kết đổi mới và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ford Territory phiên bản mới sở hữu thiết kế nâng cấp tinh tế, khả năng kết nối hiện đại và tiện nghi vượt trội, đáp ứng nhu cầu của người dùng đô thị. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn trước LED toàn phần, lưới tản nhiệt và cản trước, khoang nội thất rộng rãi với cổng sạc cho cả hai hàng ghế, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Trong khi đó, Mustang Mach-E thể hiện tầm nhìn của Ford về di chuyển thông minh, điện hóa tại Việt Nam. Mẫu xe được trang bị các công nghệ tiên tiến gồm hệ thống hỗ trợ lái toàn diện, quản lý hoạt động thông minh và tính năng kết nối vượt trội.

“Với dung lượng pin 88 kWh và quãng đường di chuyển 550 km, Ford Mach-E đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày hay những chuyến đi chơi cuối tuần như từ Hà Nội tới Quảng Bình chỉ với một lần sạc. Mach-E mang đến hiệu suất đậm chất Mustang, kết hợp giữa hiệu năng và công nghệ của xe điện,” ông Tom Somerville, Giám đốc Tiếp thị xe điện Tập đoàn Ford Motor, chia sẻ.

Cả 2 mẫu xe sẽ chính thức bàn giao tới khách hàng tại Việt Nam vào cuối tháng 9/2025, mở rộng phổ sản phẩm và khởi đầu hành trình điện hóa của Ford tại Việt Nam, thể hiện cam kết đổi mới và phát triển trong thị trường.

Trải qua ba thập kỷ, Ford đã tạo dấu ấn với các dòng xe biểu tượng như Laser, EcoSport và các sản phẩm chủ lực hiện nay như Ranger, Everest, Transit, Territory. Ba trong số bốn sản phẩm chủ lực hiện dẫn đầu phân khúc gồm Ranger ở phân khúc bán tải, Transit ở xe thương mại và Everest trong top SUV cỡ trung được ưa chuộng. Territory cũng nhanh chóng trở thành SUV đô thị hạng C bán chạy thứ hai trên thị trường./.

Theo TTXVN