Thị phần của Tesla tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017

Vị thế thống trị của Tesla trên thị trường xe điện (EV) tại Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng khi các hãng xe truyền thống tung ra nhiều mẫu mới và khuyến mãi hấp dẫn.

Dữ liệu mới cho thấy thị phần của Tesla trong tháng 8/2025 chỉ còn 38%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017, khi công ty bắt đầu sản xuất đại trà mẫu Model 3.

Tesla từng chiếm hơn 80% thị phần EV tại Mỹ, nhưng đã liên tục mất dần vị thế trong những tháng gần đây.

Chỉ riêng trong mùa Hè, thị phần của hãng rớt từ 48,7% trong tháng 6 xuống 42% trong tháng 7, và nay còn 38% trong tháng 8.

Trong khi Tesla chỉ tăng trưởng doanh số 3,1% trong tháng 8, toàn bộ thị trường EV tăng tới 14%, được thúc đẩy bởi ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD và các chương trình giảm giá từ các hãng xe đối thủ.

Khó khăn không chỉ ở Mỹ. Tháng 7 vừa qua, doanh số Tesla tại châu Âu lao dốc 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp sụt giảm.

Trong khi đó, hãng xe Trung Quốc BYD lại tăng trưởng bùng nổ với doanh số tại châu Âu vọt 225% nhờ mở rộng showroom và tung ra các mẫu xe giá cạnh tranh.

Nguyên nhân khác khiến Tesla hụt hơi là danh mục sản phẩm “già nua.” Mẫu xe mới nhất của hãng, chiếc bán tải Cybertruck ra mắt năm 2023, không thể tái hiện thành công của Model 3 và Model Y. Phiên bản nâng cấp gần đây của Model Y cũng gây thất vọng, khiến Tesla đứng trước nguy cơ suy giảm doanh số năm thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Elon Musk lại tập trung vào các dự án tham vọng như robotaxi (taxi không người lái) và robot hình người thay vì tung ra mẫu xe điện phổ thông giá rẻ mới.

Giá trị vốn hóa cao ngất của Tesla hiện gắn chặt với kỳ vọng vào những dự án này.

Hội đồng quản trị Tesla mới đây còn đề xuất gói thù lao kỷ lục 1.000 tỷ USD cho Musk, với điều kiện công ty đạt mức định giá 8.500 tỷ USD trong thập kỷ tới./.

