Nhộn nhịp thị trường xe điện phục vụ mùa tựu trường

Chuẩn bị bước vào năm học mới 2025-2026, xe đạp điện (XĐĐ) và xe máy điện (XMĐ) là loại phương tiện được nhiều phụ huynh lựa chọn, tìm mua cho con em mình. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều cơ sở kinh doanh XĐĐ, XMĐ trên địa bàn tỉnh đã nhập về nhiều dòng xe mới, hiện đại, mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp.

Xe máy điện Yadea được chị Nguyễn Thu Hà ở xã Hoằng Giang mua với giá 17,3 triệu đồng.

Có mặt tại một số cửa hàng, đại lý kinh doanh XĐĐ, XMĐ trên địa bàn tỉnh những ngày này không khó để bắt gặp những khách hàng là phụ huynh và học sinh đến tìm mua. Qua tìm hiểu, xu thế năm nay, đa phần các phụ huynh lựa chọn mua cho con em mình những mẫu xe lắp ráp trong nước.

Chủ cơ sở kinh doanh xe điện Hoàng Quân ở xã Thọ Phú cho biết: “So với mọi năm, năm nay lượng khách hàng đến mua xe tại cửa hàng đông hơn, có ngày bán được 10 - 15 chiếc. Các dòng xe cửa hàng bán mang thương hiệu nổi tiếng như Giant, Nijia, Aima... với đủ loại màu sắc và giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn. Nhìn chung, các dòng xe này được cải tiến về kiểu dáng, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh.

Anh Lê Mạnh Hùng, người dân xã Thọ Phú cho biết: “Con gái tôi vừa thi đỗ vào Trường THPT Triệu Sơn 4. Để cháu có phương tiện đi học, tôi đến cửa hàng Hoàng Quân để tìm và chọn mua xe. Sau khi được chủ cơ sở tư vấn, tôi quyết định mua cho con chiếc XĐĐ hãng Nijia Avenger, với giá hơn 12 triệu đồng”.

So với XĐĐ, thị trường XMĐ sôi động hơn do đây là loại phương tiện được người dân, nhất là các em học sinh bậc THPT lựa chọn. Cửa hàng xe điện Năm Hà (số 56 Trung Sơn, xã Hoằng Hóa) được cho là địa điểm kinh doanh XĐĐ, XMĐ lớn trên địa bàn xã. Tại cửa hàng này có rất nhiều dòng xe mang nhãn hiệu Yadea, Xmen, Orla.. với đủ màu sắc, mẫu mã có giá dao động từ 5 - 20 triệu đồng.

Chủ cửa hàng cho biết: “Khách hàng mua xe rải rác trong năm, nhưng nhộn nhịp nhất là từ đầu tháng 8. Hiện nay, mỗi ngày bình quân cửa hàng bán được vài chục chiếc. So với mọi năm, năm nay mẫu mã các dòng XĐĐ, XMĐ rất đa dạng, kiểu dáng trẻ trung, giá cả phù hợp với túi tiền của khách hàng. Màu sắc của các dòng xe điện cũng nổi bật, bắt mắt hơn so với các năm trước. Dáng xe được thiết kế ngày càng đẹp hơn, sang trọng như xe tay ga. Trước đây, thị trường này đa phần là xe nhập khẩu từ Trung Quốc, thời gian gần đây nhiều hãng xe điện Việt đã có những sản phẩm chất lượng, kiểu dáng dần cải tiến, đáp ứng được thị hiếu của khách hàng".

Để chuẩn bị cho năm học mới, em Hoàng Bảo Châm ở xã Hoằng Hóa háo hức cùng bạn bè tìm chọn cho mình một chiếc XMĐ phù hợp. Bảo Châm đã nhắm trước một mẫu XMĐ hiệu Orla B nhận diện chủ nhân, có giá khoảng 21,4 triệu đồng. Theo Bảo Châm, tiêu chí chọn xe của em là phải thời trang, nhẹ và an toàn. Chiếc xe này vừa ra mắt, rất phù hợp với em”.

Ngày tựu trường đã tới gần, thị trường XĐĐ, XMĐ đang tiếp tục có sức hút đối với nhiều phụ huynh, học sinh. Vì vậy khi mua xe, phụ huynh nên đến các cửa hàng, đại lý có uy tín, có chế độ bảo hành chính hãng, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả kém chất lượng; cần tìm hiểu kỹ để đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu của con em mình. Đặc biệt, khi mua XMĐ cần yêu cầu cửa hàng xuất hóa đơn giá trị gia tăng để thuận tiện cho việc đăng ký xe tại cơ quan công an theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, mỗi gia đình cần đề cao trách nhiệm trong việc phối hợp với nhà trường, xã hội để tăng cường giáo dục chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng học sinh đi XMĐ không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm theo quy định đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Bài và ảnh: Minh Lý