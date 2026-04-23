Ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại xã Pù Luông

Chiều 23/4, UBND xã Pù Luông tổ chức ra mắt Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp lần thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông phát biểu khai mạc hội nghị.

Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; ông Lê Văn Lợi, Giám đốc Agribank chi nhánh Bá Thước làm Phó Trưởng ban thường trực; cùng đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tham gia.

Quy chế hoạt động gồm 4 chương, 12 điều, quy định rõ nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận vốn vay; xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận liên ngành; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ vay vốn và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp xã Pù Luông cho Ban Chỉ đạo và các thành viên.

Theo báo cáo, đến ngày 31/3/2026, tổng dư nợ trên địa bàn xã đạt 118,8 tỷ đồng với 606 khách hàng; trong đó dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành hơn 26 tỷ đồng/219 khách hàng. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, không phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bá Thước, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hà Nam Khánh, Phó Bí thư thường trực xã Pù Luông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Nam Khánh, Phó Bí thư Thường trực xã đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường quản lý, giám sát nguồn vốn; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiến Đạt