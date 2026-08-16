EVN chính thức vận hành tổng đài 1558

Từ ngày 15/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức đưa vào hoạt động đầu số tổng đài chăm sóc khách hàng mới 1558 dành cho tất cả khách hàng dùng điện trên toàn quốc.

EVN chính thức vận hành tổng đài 1558 từ ngày 15/8 - Ảnh: EVN

Với mục tiêu “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, EVN và các tổng công ty điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng “EVN CSKH” trên điện thoại thông minh (hỗ trợ cả hai hệ điều hành iOS và Android) từ ngày 15/6/2026. Sau 2 tháng triển khai, ứng dụng đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng với hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng.

Tiếp nối thành công này, EVN tiếp tục đưa đầu số tổng đài 1558 vào hoạt động từ ngày 15/8/2026; áp dụng với tất cả khách hàng sử dụng điện của EVN trên toàn quốc.

Tổng đài 1558 chỉ cung cấp dịch vụ thoại (nghe/gọi), không áp dụng dịch vụ tin nhắn. Song song với đầu số 1558 mới, khách hàng vẫn có thể tiếp tục liên hệ qua các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các tổng công ty điện lực.

Theo VGP