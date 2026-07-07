Quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách

6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn Thanh Hóa đạt 20.212 tỷ đồng, bằng 62% dự toán Trung ương giao và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức sáng 7/7.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026 Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 20.212 tỷ đồng, bằng 62% dự toán Trung ương giao, 61% dự toán tỉnh giao và bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 12 khoản thu, sắc thuế chủ yếu có 7 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2025. Nổi bật là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 849 tỷ đồng, tăng 26,5%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 3.860 tỷ đồng, tăng 65,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 877 tỷ đồng, tăng 4,9%.

6 tháng cuối năm 2026, ngành thuế tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN; nâng cao chất lượng quản lý kê khai, nộp thuế; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách; đồng thời quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thuế Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; đồng thời nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương được ban hành nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thanh Hóa và vùng Bắc Trung bộ, tạo động lực mới thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng nguồn thu ngân sách.

Thu NSNN không chỉ là chỉ tiêu tài chính, mà còn là nguồn lực quan trọng để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đề nghị Thuế tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động phân tích, dự báo sát tình hình nguồn thu, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh triển khai các giải pháp điều hành phù hợp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế trên địa bàn; quyết liệt thu hồi nợ thuế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thuế tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đối với các khoản thu từ đất, Thuế tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành rà soát toàn bộ các dự án, hồ sơ và các khoản phải thu; không để chậm xác định nghĩa vụ tài chính hoặc chậm thu nộp ngân sách. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể, thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm đối với các dự án sử dụng đất, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thuộc Thuế tỉnh Thanh Hóa có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu NSNN thuộc Thuế tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế và Thuế tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Khánh Phương