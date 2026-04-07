Quy trình xây dựng Mã định danh thửa đất

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 19/2026/TT-BNNMT Quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó, Thông tư quy định rõ quy trình xây dựng mã định danh thửa đất.

Theo đó, Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh và là duy nhất.

Mã định danh thửa đất là chuỗi gồm 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 của thửa đất.

Mã định danh thửa đất được mã hóa từ vị trí địa lý của thửa đất theo thuật toán GeoHash. Thuật toán GeoHash là một thuật toán mã hóa một tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn.

Trường Mã thửa đất là mã định danh thửa đất duy nhất trên toàn quốc. Mã định danh thửa đất là chuỗi 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý (vĩ độ và kinh độ) của thửa đất. Quy trình tạo Mã định danh thửa đất như sau:

Bước 1: Xác định điểm đặc trưng của thửa đất

Trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất, xác định tọa độ vị trí (X, Y) của điểm đặc trưng của thửa đất trong Hệ tọa độ VN2000 theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là một điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa theo thuật toán Polygonlabel, đảm bảo các yếu tố là điểm nằm sâu trong ranh giới thửa đất, cách xa các cạnh thửa đất.

Bước 2: Tính chuyển vị trí từ hệ tọa độ VN2000 của Việt Nam sang hệ tọa độ quốc tế WGS84

Tính chuyển vị trí điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 sang tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) trong hệ tọa độ địa lý WGS84 toàn cầu. Công thức tính chuyển từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ quốc tế WGS84 thực hiện theo quy định hiện hành.

Bước 3: Mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất

Mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất: Sử dụng thuật toán GeoHash để mã hóa tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự với độ dài chuỗi là 12 ký tự chữ và số. Mã định danh của thửa đất là chuỗi ký tự sau khi mã hóa.

Bước 4: Cập nhật Mã định danh của thửa đất vào cơ sở dữ liệu địa chính

Cập nhật Mã định danh của thửa đất vào trường Mã thửa đất của các bảng dữ liệu liên quan đến thửa đất trong nhóm dữ liệu không gian địa chính, nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.

Chuyện “sông cấm”

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi năm chỉ có những sự kiện lớn mới được đánh bắt tôm cá, người dân bản Ngàm, xã Sơn Điện đang cộng đồng trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảnh quan môi trường sông Luồng.
“Giữ lửa” đoàn kết ở cộng đồng dân cư

(Baothanhhoa.vn) - Ở vùng quê Cẩm Vân hôm nay nhịp sống mới đang len lỏi qua từng nếp nhà, trên những con đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để có được những thay đổi ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín (NCUT) luôn gần dân, hiểu dân và nói để...
Làng quê xứ Thanh xây dựng môi trường văn hóa, văn minh

(Baothanhhoa.vn) - Diện mạo nông thôn ở nhiều làng quê xứ Thanh đang có những đổi thay rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại. Trong quá trình ấy, nếp sống văn hóa vẫn được gìn giữ, vun đắp thông qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào, hương ước, quy ước và sự tự...
Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch biển

(Baothanhhoa.vn) - Bước vào mùa du lịch biển năm 2026, khu du lịch biển Sầm Sơn đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với lượng du khách tăng dần. Trước yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm...
