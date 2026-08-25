Quý Lộc: Bộ máy mới gần dân, sát cơ sở

Từ công tác ổn định tổ chức bộ máy, chủ động bám sát cơ sở và linh hoạt giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, cấp ủy và chính quyền xã Quý Lộc đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc kịp thời tháo gỡ, giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề tại cơ sở đã và đang tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cán bộ thôn 5, xã Quý Lộc trao đổi, nắm bắt tâm tư của người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tại mương nước dân sinh thuộc thôn Đan Nê, xã Quý Lộc đã cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra thực tế và báo cáo lãnh đạo xã để có phương án xử lý. Ngay sau đó, xã đã huy động máy móc nạo vét, khơi thông dòng chảy; thôn huy động lực lượng tổ chức tổng vệ sinh môi trường, qua đó tình trạng ô nhiễm được xử lý. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở.

Còn tại thôn 5, qua rà soát, thôn hiện có hộ anh Lê Hữu Nghị gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau nhiều năm đi làm ăn xa trở về địa phương, anh Nghị nay đã mất sức lao động nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ ăn học. Hiện ba bố con đang phải sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Theo đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư chi bộ thôn 5, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nghị, ban cán sự thôn đã kịp thời báo cáo chính quyền xã để đề xuất phương án hỗ trợ. Nhờ sự kết nối, bước đầu gia đình anh Nghị đã nhận được một phần kinh phí ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Hiện tại, địa phương đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng kết hợp với nguồn hỗ trợ của cấp trên nhằm sớm giúp gia đình anh xây dựng ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống.

Đây là 2 trong số nhiều việc được xã Quý Lộc nắm bắt, giải quyết sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nhân lực, chuyên môn và những vấn đề tồn đọng cần giải quyết, địa phương xác định muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước hết cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân để nắm bắt thực tế, tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trên tinh thần đó, xã Quý Lộc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ gắn với đời sống Nhân dân, như: sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xã; sửa chữa, cải tạo trường lớp học, trạm y tế; nâng cấp các nhà văn hóa thôn, đường giao thông các thôn; quan tâm công tác an sinh xã hội, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo xã luôn sẵn sàng tiếp nhận, trao đổi và chỉ đạo xử lý ngay những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Những vấn đề đơn giản được giải quyết ngay; những nội dung phức tạp xã sẽ xem xét kỹ lưỡng, xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên để bảo đảm đúng quy định pháp luật”.

Từ việc bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, xã Quý Lộc đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo sự ổn định và phát triển trên địa bàn. Tính riêng từ đầu năm đến nay, xã đã tích tụ, tập trung 6ha để sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; duy trì mô hình lúa hữu cơ, trồng 2ha na hoàng hậu, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng; duy trì ổn định 4 vùng sản xuất tập trung, 12 mã số vùng xuất khẩu, 1 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; thành lập mới 28 doanh nghiệp (đạt 233% kế hoạch, tăng 367% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 148 đơn vị, giải quyết việc làm cho khoảng 5.600 lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều hoạt động, lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,5%...

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh tinh thần bám cơ sở, tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức mà còn khẳng định nỗ lực của chính quyền trong việc giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng chính đáng của bà con. Từ những việc làm cụ thể, niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng từng bước được củng cố, tạo động lực để xã Quý Lộc vững bước phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hà