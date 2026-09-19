Viết tiếp truyền thống cách mạng hào hùng

Mùa thu năm 1941, từ ngọn đuốc bập bùng nơi hang Treo, Chiến khu du kích Ngọc Trạo ra đời đã thắp sáng tinh thần đấu tranh cách mạng giữa núi rừng xứ Thanh. 85 năm qua đi, ngọn lửa ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh để Ngọc Trạo hôm nay vững bước trên chặng đường đổi mới.

Diện mạo nông thôn ở xã Ngọc Trạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh, 4 xã: Ngọc Trạo, Thành An, Thành Long và Thành Tâm cũ đã chính thức hợp nhất thành xã Ngọc Trạo - đơn vị hành chính mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước ngoặt lịch sử để Ngọc Trạo khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập, tạo thêm những động lực mới cho phát triển.

Là địa bàn miền núi, Ngọc Trạo xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng để tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển bền vững. Từ những thửa ruộng còn manh mún, địa phương đẩy mạnh tích tụ đất đai, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. Đến tháng 6/2026, toàn xã đã tích tụ được 115/192ha đất nông nghiệp, tăng 360% so với cùng kỳ; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 38,5/47ha, bằng 81,91% kế hoạch tỉnh giao. Những vườn ổi lê ở thôn Tân Lý, thanh long ruột đỏ ở thôn Yên Thịnh, những cánh đồng dứa ở thôn Minh Ba hay vùng na dai ở thôn Đồng Ngư... đang nối dài màu xanh trên đồng đất Ngọc Trạo, tạo nên những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với một số sản phẩm đã được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP.

Không chỉ trồng trọt, chăn nuôi ở Ngọc Trạo cũng đang từng bước chuyển dịch theo hướng tập trung, quy mô lớn. Bên cạnh 9 gia trại chăn nuôi gà, lợn hoạt động ổn định, trên địa bàn xã còn có 3 trang trại quy mô lớn, gồm trang trại gà ở thôn Thiểm Niêm, trang trại vịt ở thôn Eo Bàn, trang trại lợn của Công ty CP Nông sản, thực phẩm Việt Hưng ở thôn Tân Lý. Với 176ha mặt nước ở các hồ đập, nuôi trồng thủy sản cũng đang mang lại những tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 230,5 tấn, tăng 100,65% so với cùng kỳ; riêng sản lượng nuôi trồng đạt 229 tấn, chiếm 99,35% tổng sản lượng. Từ đồng ruộng, chuồng trại đến những ao nuôi, nông nghiệp địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo thêm giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Nhiều nhà máy như S&H Vina, chế biến gỗ Gia Bảo, chế biến gỗ Xuân Sơn... duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Cùng với đó, hơn 370 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, từ cơ khí, mộc, sản xuất vật liệu xây dựng đến nghề làm nõ điếu..., vẫn bền bỉ giữ nghề, tạo sinh kế và đóng góp thêm những giá trị mới cho kinh tế địa phương.

Không gian công nghiệp của Ngọc Trạo cũng đang từng bước được mở rộng với hệ thống các cụm công nghiệp được quy hoạch. Hiện nay, Cụm Công nghiệp Vân Du có diện tích 20,43ha đang được đầu tư hạ tầng, từng bước thu hút các dự án; Cụm Công nghiệp Vân Du II đang hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Cụm Công nghiệp Ngọc Trạo và Cụm Công nghiệp Thành Long cũng đã được đưa vào quy hoạch, mở ra dư địa mới cho thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

Để diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, xã Ngọc Trạo đã kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường trung tâm xã đi các thôn và xã giáp ranh, các tuyến đường kết nối các khu dân cư mới - cũ, mở ra không gian phát triển mới. Riêng năm 2026, từ nguồn ngân sách xã, hơn 54 tỷ đồng được đầu tư thực hiện 12 dự án, gồm 6 dự án cải tạo, nâng cấp trường học và 6 dự án nâng cấp đường giao thông. Nhờ đó, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã (không tính quốc lộ, đường tỉnh) được cứng hóa đạt 95,4%.

Cùng với những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội trên địa bàn cũng có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chăm lo toàn diện. Các chính sách về nhà ở cho người có công, hộ nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo Bù Văn Thuần cho biết: “Năm 2025 - năm đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn nhưng xã Ngọc Trạo đã nỗ lực hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp tục được tỉnh xếp loại là 1 trong 9 địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả ấy không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, mà còn tạo thêm động lực để Ngọc Trạo vững tin trên chặng đường phía trước. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Ngọc Trạo quyết tâm xây dựng vùng đất giàu truyền thống cách mạng ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Bài và ảnh: Tố Phương