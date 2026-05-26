Bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2025, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng, ví điện tử và các đơn vị trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thuế, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng có thể xung đột với quy định bảo mật dữ liệu hiện hành, do ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện nhà cung cấp nước ngoài chưa kê khai thuế là khó khả thi, khi hệ thống thanh toán đang xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngoài ra, Luật Quản lý thuế 2025 hiện chưa quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán trong việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế.

Trước đây, theo Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019, ngân hàng vẫn phải cung cấp thông tin giao dịch, số dư tài khoản của người nộp thuế khi có yêu cầu phục vụ thanh tra, kiểm tra hoặc cưỡng chế thuế.

