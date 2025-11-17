Hotline: 0822.173.636   |

Bước sang tuần làm việc mới, Quốc hội xem xét hàng loạt nội dung quan trọng, trong đó có cơ chế, chính sách để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong sáng nay (17/11), tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ sẽ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cơ quan của Quốc hội báo cáo thẩm tra hai dự thảo nghị quyết trên trước khi các đại biểu thảo luận tại tổ về những nội dung này, trong cùng buổi sáng.

Ngoài ra, hôm nay, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); thảo luận hội trường đối với các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Quốc hội xem xét cơ chế đột phá phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Hàng loạt dự án luật khác cũng sẽ được đại biểu Quốc hội thảo luận trong tuần làm việc, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật Phá sản (sửa đổi).

Đặc biệt, Quốc hội dành cả ngày 20/11 để thảo luận hội trường về các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo cũng được Chính phủ trình và Quốc hội thảo luận tổ trong tuần này.

Bên cạnh đó còn có các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo VOV

