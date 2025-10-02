Quảng Ngọc: Nỗ lực đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống người dân vùng ngập lụt

Do ảnh hưởng của bão số 10, xã Quảng Ngọc có đến gần 800 ngôi nhà, hàng trăm hecta lúa, rau màu bị ngập khiến đời sống của bà con Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án khắc phục thiệt hại, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Video: Nỗ lực đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống người dân vùng ngập lụt

Bão số 10 gây ra tình trạng mưa lớn diện rộng cùng với lượng nước trên thượng nguồn đổ về đã làm tràn 4 tuyến đê tại các thôn Ngọc Bình, Ngọc Đới, Ngọc Nhị, Liên Sơn, xã Quảng Ngọc.

Đến ngày 2/10, mực nước trên sông Hoàng, sông Yên đã có dấu hiệu hạ thấp, không còn tình trạng tràn bờ nhưng vẫn ở mức cao nên nước trong khu dân cư cũng như trên đồng ruộng chưa thể thoát ra, dự tính sẽ có những điểm dân cư bị ngập kéo dài.

Trên địa bàn các thôn Ngọc Nhị, Ngọc Bình, Phúc Tâm, Ngọc Đới, nước ngập tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu trên 1m, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Những ngày qua, những chiếc thuyền nhỏ trở thành nơi sinh hoạt “bất đắc dĩ” của người dân thôn Ngọc Đới, xã Quảng Ngọc.

Trên chiếc thuyền nhỏ, người dân chất đầy xoong nồi, bếp gas, can nước và đồ dùng thiết yếu.

UBND xã Quảng Ngọc đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ tiếp tế nhu yếu phẩm, hậu cần, cứu trợ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự... cho các vùng dân cư bị nước ngập sâu, bị cô lập, các điểm tập kết, sơ tán dân.

Ông Nguyễn Duy Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngọc cho biết: “Hiện nay, UBND xã đang tiếp tục huy động nhân lực, vật lực đắp chặn các vị trí xung yếu ngăn nước sông tràn vào đồng, kết hợp với công tác chỉ đạo ứng phó với các tình huống khẩn cấp như: cử các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân di dời do bão số 10 gây ra”.

Phương Đỗ - Bá Tình