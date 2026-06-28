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Quảng bá, kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm, quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, sáng 28/6 UBND xã Cổ Lũng đã tổ chức chương trình livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội.

Quảng bá, kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội

Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm, quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, sáng 28/6 UBND xã Cổ Lũng đã tổ chức chương trình livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội.

Quảng bá, kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội

Lãnh đạo xã Cổ Lũng và người dân tham gia chương trình.

Tham gia chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng đại diện các hộ chăn nuôi, tổ hợp tác và đội ngũ truyền thông của địa phương.

Quảng bá, kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng Lê Văn Hoài giới thiệu về sản phẩm Vịt Cổ Lũng.

Tại chương trình, lãnh đạo xã Cổ Lũng đã giới thiệu tiềm năng phát triển chăn nuôi của địa phương, chia sẻ những định hướng, giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; đồng thời quảng bá sản phẩm vịt thương phẩm chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.

Quảng bá, kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội

Phiên livestream quảng bá và kết nối thiêu thụ Vịt Cổ lũng.

Vịt thương phẩm Cổ Lũng được chăn nuôi trong điều kiện tự nhiên thuận lợi, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Chương trình không chỉ là hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong thời gian livestream, khán giả được tham quan thực tế khu vực chăn nuôi, tìm hiểu quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, chất lượng sản phẩm và tham gia giao lưu, đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo xã cũng như các hộ chăn nuôi.

Quảng bá, kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng trên các nền tảng mạng xã hội

Sản phẩm Vịt Cổ Lũng thành phẩm được đóng gói bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau 2 giờ livestream đầu tiên trên các nền tảng mạng xã hội, chương trình đã thu hút lượng lớn lượt người xem, và hàng nghìn đơn hàng đặt mua.

Tiến Đông

Từ khóa:

#Quảng bá #Livestream #Địa phương #thương phẩm #vịt Cổ Lũng #Chương trình #Mạng xã hội #nền tảng #Người chăn nuôi #kết nối

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