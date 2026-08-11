Xây dựng hệ thống dữ liệu người nộp thuế chính xác, đồng bộ

Nhằm chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, Thuế tỉnh Thanh Hóa đang triển khai quyết liệt chiến dịch làm sạch dữ liệu người nộp thuế (NNT) theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế. Chiến dịch tập trung xử lý các trường hợp NNT đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các trường hợp phát sinh mới.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh rà soát, cập nhật thông tin về mã số thuế theo quy định.

Hiện toàn tỉnh có 100.376 NNT thuộc diện tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Ngành thuế còn tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu NNT. Việc tồn tại nhiều mã số thuế không còn phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý. Đồng thời, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không ít doanh nghiệp dù có đầy đủ hợp đồng, chứng từ, hóa đơn hợp pháp vẫn gặp vướng mắc trong quyết toán thuế do đối tác đã ngừng hoạt động nhưng chưa được cập nhật trạng thái trên hệ thống. Một số trường hợp cá nhân còn bị lợi dụng giấy tờ tùy thân để thành lập doanh nghiệp, chỉ khi phát sinh nợ thuế hoặc vi phạm pháp luật thuế mới biết mình đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Là một trong những NNT được cơ quan thuế hướng dẫn trong đợt rà soát này, chị Nguyễn Thị Thảo, phường Ngọc Sơn, cho biết: “Do ngừng kinh doanh nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định nên mã số thuế của tôi đã chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động. Sau khi được cơ quan thuế thông báo và hướng dẫn, tôi đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Việc rà soát lần này giúp NNT chúng tôi kịp thời xử lý các nghĩa vụ còn tồn đọng, hoàn tất thủ tục theo quy định và được tạo thuận lợi nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian tới”.

Không chỉ hỗ trợ NNT hoàn thiện thủ tục hành chính, chiến dịch làm sạch dữ liệu NNT còn nhận được sự đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Phạm Tất Đạt, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đạt Thương, phường Bỉm Sơn, cho biết: “Khi dữ liệu NNT được chuẩn hóa, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc lựa chọn đối tác, hạn chế giao dịch với các đơn vị đã ngừng hoạt động hoặc có rủi ro về hóa đơn. Điều này không chỉ giảm chi phí kiểm tra, xác minh thông tin mà còn hạn chế các vướng mắc trong quá trình kê khai, quyết toán thuế”.

Quá trình triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu NNT được thực hiện theo từng nhóm đối tượng. Đối với các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế hướng dẫn NNT hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xác minh, cập nhật đúng tình trạng hoạt động. Ngành thuế cũng tăng cường rà soát các trường hợp có dấu hiệu bị giả mạo hoặc lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Mặc dù khối lượng dữ liệu cần xử lý lớn, nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài và phải xác minh thông tin định danh của NNT, song với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thuế tỉnh cùng sự phối hợp của các ngành, địa phương, chiến dịch bước đầu đã đạt những kết quả tích cực. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý thuế hiện đại mà còn góp phần ngăn ngừa gian lận, nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh và tạo thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Hiện, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 31/12/2026. Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh nỗ lực của cơ quan thuế, rất cần sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc chủ động rà soát, cập nhật thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu người nộp thuế chính xác, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch.

Bài và ảnh: Khánh Phương